'Đứa con thần gió' Văn Toàn nổ súng, HAGL chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng

TPO - Ngày 4/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 339 ca COVID-19, giảm 480 trường hợp so với 24 giờ trước. Hiện còn 55 bệnh nhân nặng đang điều trị.

TPO - Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cầm Bá Xuân (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân), hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".