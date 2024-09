Nhận định Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định, 18h00 ngày 14/9: Chuyến hành quân gian khó

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định, LPBank V.League 1-2024/25 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thép Xanh Nam Định được đánh giá vượt trội, nhưng Hà Tĩnh sẽ cho thấy họ không hề dễ đầu hàng.

Nhận định trước trận đấu Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định

Sau chiến thắng áp đảo ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia trước Thanh Hóa, Thép Xanh Nam Định bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng V-League bằng chuyến làm khách trên sân của Hà Tĩnh. Xét về tương quan, cả hai đội có khoảng cách khá xa về trình độ.

Nếu như Nam Định là nhà đương kim vô địch, đội bóng đá đăng quang một cách thuyết phục ở chiến dịch vừa qua khi sở hữu cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất, hàng công nhiều bàn thắng nhất và dĩ nhiên là nhiều điểm số nhất, bên kia chiến tuyến là một Hà Tĩnh chỉ có thể lách qua khe cửa hẹp trong trận play-off với PVF CAND.

Hà Tĩnh từng thi đấu rất tốt ở nửa đầu mùa giải nhưng về cuối chiến dịch, họ bỗng sa sút với liên tiếp những trận đấu gây thất vọng. Đó là lý do từ chỗ gần như chắc chắn trụ hạng an toàn, họ đã để Sông Lam Nghệ An vượt qua.

Kỳ chuyển nhượng vừa qua cho thấy Hà Tĩnh không muốn rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng như chiến dịch 2023/24. Họ đã tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng khi đưa về những cầu thủ chất lượng, ít nhất là cao hơn mặt bằng chung của giải đấu. Đó là Geovane, Noel Mbo.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định

Nhờ vậy, Hà Tĩnh có quyền tự tin bước vào trận đấu này. Trên sân nhà, Hà Tĩnh thường tỏ ra khó chịu với việc bất bại 6 trận gần nhất, thắng 3 trong số này. 3/5 đội ở tốp 5 mùa giải vừa qua đều không thể lấy 3 điểm tại sân Hà Tĩnh.

Thực tế, Nam Định cũng thua Hà Tĩnh ở 4/5 chuyến làm khách gần nhất. Nhưng ở mùa giải vừa qua, khi Nam Định vươn lên thực sự trở thành một thế lực thì họ đã áp đảo với chiến thắng 4-2.

Hà Tĩnh cải thiện lực lượng thì Nam Định cũng hùng mạnh hơn trông thấy khi họ đón về những ngôi sao. Đội bóng này không chỉ hướng tới chiến dịch quốc nội và họ còn muốn gây ấn tượng ở sân chơi quốc tế với đấu trường Cúp C2 châu Á. Đó là lý do mà Nam Định mua thêm tới 3 cầu thủ ngoại. Cộng với 4 người sẵn có, lúc này đội “lính đánh thuê” của họ đã lên tới 7, gồm cả Rafaelson được đăng ký dưới suất nội binh với cái tên Xuân Son.

Có thể khẳng định, sẽ không hề dễ dàng cho Nam Định khi phải thi đấu tại Hà Tĩnh. Nhưng những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao vẫn có thể giúp họ vượt khó thành công…

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Helerson, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Văn Bửu, Văn Trâm, Geovane, Đình Tiến, Noel Mbo Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vũ, Caio da Silva, Hoàng Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Khánh, Thanh Hào, Xuân Son, Hendrio, Văn Công. Dự đoán tỷ số: Hà Tĩnh 1-2 Thép Xanh Nam Định