Nhận đặt tiệc cho ‘khách VIP’ qua điện thoại, thêm nhà hàng bị lừa hơn nửa tỷ

TPO - "Vừng ơi" là nhà hàng thứ 2 ở TP Đà Lạt bị nhóm đối tượng dùng chiêu gọi điện thoại đặt tiệc và nhờ mua quà cho đoàn khách VIP, lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 4/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã nhận đơn trình báo của nhà hàng Vừng Ơi (đường Thánh Mẫu, phường 7, TP Đà Lạt) về việc bị nhóm đối tượng làm giả giao dịch chuyển khoản tiền đặt cọc… để chiếm đoạt hơn 526 triệu đồng.

Theo đó, ngày 1/5, nhà hàng nhận được điện thoại của một người xưng tên là Việt Thanh, công tác tại một đơn vị cấp tỉnh ở Lâm Đồng, đề nghị đặt bàn tiệc cho đoàn khách hàng chục người, với giá 350.000 đồng/suất. Thanh gửi hình chai rượu và yêu cầu nhà hàng chuẩn bị loại rượu này trong bữa tiệc.

Khi được hồi đáp không tìm ra loại rượu trên, Thanh nói có quen đơn vị cung cấp rượu và gửi số điện thoại zalo có tên “Cửa hàng xuất nhập khẩu” để nhà hàng đặt mua.

Sau đó, Thanh còn nhờ nhà hàng mua 50 hộp sâm để làm quà tặng cho đoàn khách VIP và tiết lộ người sở hữu số điện thoại zalo “Cửa hàng xuất nhập khẩu” chuyên cung cấp loại sâm này.

Theo gợi ý của Thanh, nhà hàng Vừng Ơi đã đặt mua tổng cộng 20 chai rượu, 40 hộp sâm thường và 10 hộp sâm VIP với tổng số tiền hơn 526 triệu đồng.

Khi nhà hàng yêu cầu phải chuyển tiền thì mới mua giùm, Thanh liền xin số tài khoản rồi chuyển ảnh chụp các giao dịch chuyển khoản từ một ngân hàng vào tài khoản Nhà hàng Vừng Ơi.

Nghĩ rằng vào ngày nghỉ lễ nên tiền khách chuyển vào tài khoản bị chậm nên mặc dù không thấy tin nhắn của ngân hàng báo tài khoản có tiền, người của nhà hàng Vừng Ơi vẫn chuyển khoản 5 lần vào tài khoản mang tên D.N.K để mua rượu và sâm giúp khách đặt tiệc.

Đến đêm 1/5, không thấy khách đến nhận bàn, số rượu và sâm đã đặt mua cũng không được giao, chủ nhà hàng nhận ra là bị dính bẫy lừa đảo.

Chủ nhà hàng lập tức trình báo vụ bị lừa đảo hơn 526 triệu đồng với Công an TP Đà Lạt. Sau đó, công an đã hướng dẫn tố giác vụ việc này lên Công an tỉnh Lâm Đồng theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, vào ngày 30/4 vừa qua, cũng thủ đoạn tương tự, một nhóm đối tượng đã lừa đảo người của nhà hàng An Mộc (TP Đà Lạt) để chiếm đoạt gần 240 triệu đồng.