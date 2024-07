Nhà văn lên án Taylor Swift gây phẫn nộ

Ngày 27/6, tạp chí Newsweek (Mỹ) chia sẻ bài xã luận của nhà văn John Mac Ghlionn có tiêu đề Taylor Swift Is Not a Good Role Model (tạm dịch: Taylor Swift không phải là hình mẫu tốt).

Mở đầu bài báo bày tỏ quan điểm cá nhân, ông Ghlionn mô tả Taylor không chỉ là biểu tượng nhạc pop, mà còn là thế lực kinh tế lớn mạnh. Sức ảnh hưởng của giọng ca Anti-hero có tác động đến mức tạo ra một nhánh kinh tế mới gọi là "Swiftonomics".

“Chuyến lưu diễn hiện tại của cô, Eras Tour, đã chứng minh là một mỏ vàng thực sự cho các thành phố tổ chức trên khắp thế giới, tạo ra hàng trăm triệu USD doanh thu và hàng nghìn việc làm tạm thời… Taylor Swift nắm giữ sức mạnh to lớn”, ông Ghlionn nhận xét.

Tác giả công nhận Taylor là người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất ở Mỹ vào thời điểm hiện tại, đồng thời không thể bàn cãi việc cô đang ở vị thế giống như một tượng đài văn hóa.

Bất chấp thành tựu đó, ông Ghlionn đánh giá Taylor Swift không phải hình mẫu tốt cho phụ nữ trẻ ở Mỹ và xa hơn nữa. Lý do được đưa ra là ở tuổi 34 (đến ngày 13/12, Taylor mới bước sang tuổi 35), người đẹp tóc vàng vẫn độc thân và không có con.

“Theo định nghĩa, hình mẫu là người đáng để noi theo. Trong khi tài năng âm nhạc và sự nhạy bén trong kinh doanh của Swift chắc chắn đáng ngưỡng mộ, thậm chí đáng khen ngợi, chúng ta phải tự hỏi liệu những lựa chọn trong cuộc sống cá nhân của cô ấy có phải là lựa chọn mà chúng ta muốn chị em và con gái mình noi theo hay không. Điều này có vẻ giống như lời rao giảng về sự bảo thủ, nhưng đó là mối quan tâm bắt nguồn từ lý lẽ hợp lý”, tác giả nhấn mạnh.

Bài viết đề cập đến việc Taylor Swift hẹn hò nhiều người đàn ông nổi tiếng trong những năm qua - ít nhất là 12 người, bao gồm Harry Styles, Joe Jonas, Jake Gyllenhaal và gần nhất là cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Travis Kelce. Tác giả cho rằng nếu coi "tiêu chuẩn Swift" là chuẩn mực đồng nghĩa với việc quảng bá lối sống tình cảm hời hợt, không lành mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, ông Ghlionn còn nhận xét Taylor “đạo đức giả” khi một mặt chỉ trích chế độ phụ quyền, nhưng lại lựa chọn hẹn hò với những người đàn ông mạnh mẽ, có tầm ảnh hưởng.

“Với lượng người theo dõi khổng lồ trên toàn cầu (283 triệu trên Instagram và 33 triệu trên TikTok), Swift tác động đến cách phụ nữ trẻ trên toàn cầu nhìn nhận về các mối quan hệ và thành công. Sự nghiệp của cô ấy, bao gồm nhiều bài hát đứng đầu bảng xếp hạng và các dự án kinh doanh thành công, là minh chứng cho đạo đức làm việc và tài năng thiên bẩm của cô ấy. Tuy nhiên, miêu tả hào nhoáng về cuộc sống lãng mạn của cô ấy có thể gửi đi những thông điệp khá phản cảm. Hơn nữa, nhiều lời bài hát của cô ấy thường miêu tả bản thân là nạn nhân. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc phụ nữ trẻ áp dụng quan điểm tương tự trong các mối quan hệ của chính họ, dù là lãng mạn hay không. Swift không phải là nạn nhân. Cô ấy là nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng nhất mọi thời đại”, cây viết kỳ cựu tuyên bố.

John Mac Ghlionn là nhà nghiên cứu và nhà viết luận. Tác phẩm của ông đã được những hãng thông tấn như New York Post, Sydney Morning Herald, Newsweek, National Review, The Spectator US cùng những tờ báo danh tiếng khác xuất bản. Ông cũng viết về tâm lý và các mối quan hệ xã hội, rất quan tâm đến vấn đề rối loạn chức năng xã hội và sự thao túng của truyền thông.