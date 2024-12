Nhà ở kết hợp kinh doanh phải lắp thiết bị báo cháy

Sáng 20/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo về lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thông qua, trong đó có Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ năm 2024.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết trong thời gian qua, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện.

Thực tế này, theo ông Lâm, đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp, biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về PCCC để kịp thời tạo cơ sở pháp lý nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC trong thực tiễn.

Ông Lâm cũng nhấn mạnh việc ban hành luật giúp khắc phục một số hạn chế, bất cập đã được giám sát tối cao của Quốc hội chỉ ra, như về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PCCC và CNCH, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC, việc đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, việc xây dựng lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở và dân phòng, việc tổ chức PCCC tình nguyện…

Tại họp báo, báo chí nêu về vụ phóng hỏa gây cháy quán cà phê làm 11 người tử vong vừa qua ở Hà Nội, cho rằng loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ về mất an toàn cháy, nổ. Trong luật mới ban hành, vấn đề này được đề cập ra sao?

Trả lời câu hỏi Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) - cho biết loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ rất cao, vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc gây hậu quả rất thương tâm.

"Trong Luật PCCC và CNCH đã rà soát, đánh giá rất kỹ lưỡng về các điều kiện, quy định, đảm bảo tính khả thi nhằm khắc phục tình trạng này", ông Nguyên nói.

Theo ông Nguyên, với loại hình này, ngoài yêu cầu về đảm bảo điều kiện PCCC giống như nhà ở, đòi hỏi phải có yêu cầu khác nữa, ngặt nghèo, chặt chẽ hơn để tránh cháy nổ xảy ra.

Theo đó, trong quy định của luật và các văn bản hướng dẫn sau này sẽ quy định khu vực sản xuất kinh doanh phải có vách ngăn với khu vực nhà ở. Đối với các loại hình kinh doanh có mức độ nguy hiểm cao hơn về cháy nổ phải có vách ngăn, lối thoát nạn giữa nhà ở với khối sản xuất kinh doanh. Không được bố trí chỗ ngủ trong khu vực sản xuất kinh doanh. Phải có biển báo, chỉ dẫn thoát nạn, có phương tiện báo cháy, thông gió, cảnh báo an toàn cháy nổ.

"Một điểm mới trong luật, với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải lắp các thiết bị báo tin cháy đến trung tâm xử lý sự cố cháy nổ của thành phố. Khi xảy ra cháy, có thể con người chưa phát hiện được, nhưng thiết bị cảnh báo đã truyền tin về trung tâm để kịp thời có phương án xử lý", ông Nguyên nêu thêm.

Vào lúc 23h03 ngày 18/12, Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại quán kinh doanh cà phê (địa chỉ số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm). Ngôi nhà xảy ra vụ cháy là nhà kinh doanh cà phê có quy mô 4 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tầng 1 kinh doanh cà phê có diện tích xây dựng khoảng 40 m2. Hậu quả của vụ việc làm 11 người chết. Ngày 19/12, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) - đối tượng phóng hoả đốt quán cà phê.