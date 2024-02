Nhà máy tuyển hàng nghìn người, lương đến 30 triệu đồng/tháng

Các nhà máy ở TPHCM đang tất bật tuyển công nhân lao động, nhiều vị trí có mức lương cao, để kịp sản xuất đơn hàng mới, mở rộng dây chuyền.

Có mặt tại bến xe An Sương (Bà Điểm, quận Hóc Môn, TPHCM) từ 7h30, nhóm tuyển dụng của công ty CP may Việt Tiến tất bật sắp xếp bàn tư vấn, đặt tờ rơi tuyển dụng, sẵn sàng chọn lao động.

Ông Ngô Thành Phát, Giám đốc điều hành công ty, cho hay trước Tết, công ty có nhu cầu tuyển khoảng 800 nhân sự cho các vị trí trong ngành may.

"Trước Tết, chúng tôi dự định tuyển 1.000 người để mở rộng dây chuyền sản xuất, kịp đáp ứng các đơn hàng mới trong năm 2024. Đến nay, chúng tôi tuyển được hơn 200 người, nhưng từ trước Tết đã có hơn 100 công nhân báo nghỉ, nên nhà máy phải đi tuyển nhân công bổ sung liên tục", ông Phát lý giải nguyên nhân bộ phận nhân sự phải trực tiếp đi tìm lao động trong tháng Giêng này.

Thu nhập dành cho mỗi nhân sự dao động từ 11 đến 30 triệu đồng/tháng tùy theo chức danh công việc. Người lao động được lo bữa trưa; được nghỉ thứ 7 và chủ nhật; được thưởng lễ, Tết, lương tháng 13; hưởng lương thời gian và thưởng theo kết quả sản xuất.

Các nhà máy cần nhân công đợt này nằm ở quận Tân Bình, Tân Phú, quận 12 và TP Thủ Đức.

Trong quá trình tuyển dụng, ông Phát nhận định có không ít khó khăn khiến số lượng lao động "gom mãi không đủ".

Vị Giám đốc nêu nghịch lý, thực tế có không ít lao động đang thất nghiệp nhưng doanh nghiệp lại "đỏ mắt" tìm người không được.

"Có nhà máy đã đủ người rồi nhưng công nhân vẫn muốn đăng ký vào đó làm việc. Còn những nhà máy vừa được mở rộng chuyền sản xuất, cần thêm hàng trăm nhân công thì người ứng tuyển lại không chịu làm.

Lí do là bởi người lao động đã ở trọ nhiều năm ở những địa bàn cũ, và quen với việc sống ở khu vực cụ thể, giờ phải chuyển trọ để phục vụ công việc mới, rất ít người chấp nhận", ông Phát giải thích.

Ngoài ra, có bộ phận đáng kể người lao động đã lớn tuổi hoặc chưa có tay nghề khi ứng tuyển sẽ bị công ty từ chối. Vì đây là giai đoạn gấp rút, đơn vị không còn xưởng trống để đào tạo công nhân từ đầu.

Tương tự, công ty TNHH may mặc Song Ngọc cũng đang tuyển nhiều vị trí cho việc mở rộng nhà máy sản xuất.

Trong đó, các vị trí gồm tổ trưởng, kỹ thuật, nhân viên may mẫu, thợ may, ủi, phụ, kiểm tra chất lượng (KCS) chuyền may, công nhân... với mức thu nhập dao động từ 10 triệu đồng đến 23 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức thu nhập cao, người lao động còn được trợ cấp chi phí đi lại (400.000 đồng), nhà trọ (200.000 đồng), xăng xe và điện thoại (650.000 đồng)... mỗi tháng.

Công ty TNHH bao bì Phúc Thịnh cũng đang tuyển 20-30 công nhân vận hành nhà máy và 5 chuyên viên kỹ thuật máy.

Thu nhập của công nhân dao động 7-10 triệu đồng/tháng, còn chuyên viên kỹ thuật máy là 12-14 triệu đồng/tháng.

"Do đặc thù công việc, nhà máy không yêu cầu cao đối với công nhân, chỉ cần biết đọc, viết và cẩn thận, chăm chỉ là được. Riêng chuyên viên kỹ thuật máy thì cần có bằng cấp chuyên ngành cơ khí hoặc điện - điện tử", ông Nguyễn Trọng Hoàng, Giám đốc điều hành công ty, nói.

Nhà máy của anh Hoàng đã bắt đầu có đơn hàng ổn định, công nhân được làm cả 2 ca/ngày từ mùng 6 tháng Giêng.

"Do chưa hết tháng Giêng nên việc tuyển dụng còn chậm. Đến nay, chúng tôi mới tuyển được 10 người", ông Hoàng cho biết.

Công ty TNHH Sản xuất Upgain Việt Nam (khu chế xuất Linh Trung I, TP Thủ Đức) cũng đang tuyển 500 công nhân may.

Theo đó, ngoài 4,7 triệu đồng/tháng lương cơ bản, người lao động có thể đạt thu nhập 12-14 triệu/tháng nhờ các khoản khác.

Tháng đầu năm 2024, TPHCM đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến tư vấn việc làm cho gần 21.000 lượt người, giới thiệu việc làm cho hơn 2.300 người lao động.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM còn tiếp nhận thông tin hơn 1.200 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động với hơn 1.800 vị trí tuyển dụng. Thống kê nhu cầu người tìm việc - việc tìm người trên Cổng thông tin việc làm TPHCM theo tiêu chí 27 ngành nghề cho thấy, việc tìm người tập trung nhiều ở lĩnh vực lao động phổ thông với hơn 1.900 vị trí việc làm. Trong đó, ngành da giày, may mặc có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.600 vị trí; ngành thực phẩm, đồ uống có nhu cầu tuyển dụng 972 và ngành nghề kinh doanh và quản lý có nhu cầu tuyển dụng 780 vị trí việc làm. Số người tìm việc ít nhất là ở ngành nghề y tế, sức khỏe và xây dựng, kiến trúc với chỉ có 2 người.