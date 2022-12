Nhà đầu tư kiệt sức vì 'gồng lãi', chuyên gia dự báo buồn về thị trường

TPO - Nhiều nhà đầu tư đang kiệt sức vì "gồng lãi" ngân hàng do sử dụng đòn bẩy tài chính. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng xu hướng giảm giá, chiết khấu sản phẩm vẫn tiếp diễn thời gian tới.

Nhà đầu tư kiệt sức vì "gồng lãi"

Suốt 3 tháng qua, Anh Nguyễn Đ.T (Bắc Giang) liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi nhắc lịch trả lãi từ ngân hàng và chủ nợ. Anh T cho biết, nguyên nhân khiến bản thân lâm vào tình cảnh như vậy là do quá tin tưởng vào sức bật của thị trường bất động sản sau dịch.

Theo đó, từ cuối năm 2020, anh T dồn hết vốn liếng tích cóp, vay ngân hàng, mượn bạn bè, người quen để đầu tư xây dựng các căn chung cư mini trong khoảng giá từ 10 – 15 tỷ đồng để bán và cho thuê.

“Ban đầu tôi tính, cứ xây chung cư mini lên, chưa bán được thì cho thuê nên sẽ không lo bị lỗ. Sau khi xây xong, ngay hồi đầu năm 2022 tôi đã bán luôn được 3 căn. Nghĩ rằng thị trường tiềm năng và sinh lãi nhanh, tôi tiếp tục vay mượn đầu tư để xây dựng tiếp. Tuy nhiên, đến khoảng giữa năm, thị trường chững lại, bất động sản không thanh khoản được khiến tôi phải gồng mình gánh lãi đến kiệt sức”, anh T nói.

Không chỉ anh T mà khá nhiều nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính để tham gia thị trường bất động sản cũng đang lao đao vì không thanh khoản được sản phẩm, trong khi lãi suất ngân hàng thì đang thả nổi theo thị trường cho vay chung.

Thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy, 9 tháng đầu năm nay, có hơn 32.200 sản phẩm mới được chào bán, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 36% số người được hỏi cho biết rào cản lớn nhất là khách hàng lo sợ thị trường tiêu cực nên không dám đầu tư vào bất động sản, 23% chia sẻ giao dịch không thể chốt thành công do khách hàng bị hạn chế trong vay vốn để mua bất động sản, 19% nhận thấy trở ngại chính là giá bất động sản quá cao so với khả năng tài chính của người mua.

Không chỉ nhà đầu tư, những thách thức của thị trường cũng đang đẩy doanh nghiệp bất động sản vào thế khó khi dòng vốn từ ngân hàng co hẹp, lãi suất tăng cao. Thậm chí, sau thời gian dài chịu tác động từ nhiều trở ngại, cộng với thanh khoản gần như “bốc hơi”, nhiều doanh nghiệp bất động sản và nhà đầu tư buộc phải cắt lỗ.

Do đó, thị trường ngày càng xuất hiện doanh nghiệp địa ốc tung ra chiết khấu tới 40-50% giá sản phẩm, thậm chí có mức ưu đãi “khủng” nếu khách hàng thanh toán ngay.

Thị trường còn giảm sâu

Nhận xét về việc này, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, thị trường bất động sản chiết khấu đến 50% thì người dân bình thường cũng khó mà mua được.

Bởi lẽ, thị trường vẫn phải giảm nữa, vì chỉ khi các nhà đầu tư quen với hưởng lãi lớn lúc thị trường “sốt nóng” biết chấp nhận lỗ lúc thị trường hạ nhiệt, để tiền nhà và đất vừa túi tiền của người mua thì thị trường mới về đúng giá trị thật.

Trong khi đó, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang nhận định, thời điểm hiện tại, giá chưa phải “đáy” dù đã có giảm. Và nếu thị trường có hỗ trợ sớm thì đến cuối Quý I/2023 thị trường mới bắt đầu phục hồi, nhưng việc này hiện không khả quan.

Đáng chú ý, ông Quang đưa ra khuyến nghị, 3 nguyên tắc khi xuống tiền với nhà đầu tư thời điểm hiện tại: Thứ nhất là đầu tư các loại bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh, tính thanh khoản cao, vị trí gần trung tâm, hoặc kết nối thông thoáng về khu trung tâm; Thứ hai, chọn sản phẩm mà mình có kinh nghiệm đầu tư để dễ dàng mặc cả, mua vào giá tốt; Thứ ba, phải săn các sản phẩm của dự án có chính sách giảm giá nhiều bằng chiết khấu kỹ thuật.

Còn ông Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam cũng đưa ra dự báo, xu hướng giảm giá, chiết khấu của các nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường khát vốn được dự báo sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm. Còn thanh khoản năm 2023 vẫn sẽ khó khăn khi chính sách tiền tệ, lạm phát và diễn biến kinh tế thế giới phức tạp.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển thì nhận định, đầu tư bất động sản vẫn là ngành hấp dẫn, nhưng cần phải tập trung vào các loại bất động sản có nhu cầu ở và kinh doanh thật sự. Đây cũng là hướng đi cho các công ty bất động sản trong giai đoạn tiếp theo.