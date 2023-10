Nguyễn Thị Minh Khoa, người phá bỏ định kiến về đồng phục

TP - Những định kiến vẫn tồn tại cho đến khi có một người quyết tâm thay đổi nó. Chị Nguyễn Thị Minh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Vinamika Việt Nam và thương hiệu CERA Uniform, chấp nhận làm công việc khó khăn đó.

Người ta ước tính rằng một người trưởng thành trung bình đưa ra 35.000 quyết định mỗi ngày. Với những nhân viên hoạt động trong môi trường áp lực cao, lượng quyết định phải đưa ra nhiều hơn gấp bội.

Vì vậy đồng phục giúp họ đơn giản hóa lựa chọn. Thay vì đau đầu với câu hỏi hôm nay mặc gì, họ có thể dành thời gian cho công việc, tối ưu hiệu suất. Jann Wenner, người sáng lập tạp chí Rolling Stone từng nói rằng bà đã mặc cùng một bộ đồng phục suốt 30 năm. Đơn giản vì bà “không phải nghĩ, chứ đừng nói đến việc nói về nó”.

Tuy nhiên, làm sao để tất cả chấp nhận một bộ đồng phục, hài lòng đến mức “không phải nghĩ” lại là một vấn đề nan giải. Trong một thời gian dài đồng phục bị gán với các khái niệm “tầm thường”, “rẻ tiền”, “cứng nhắc” và “kém thời trang”.

Nhiều năm qua chị Nguyễn Thị Minh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Vinamika Việt Nam, luôn trăn trở với câu hỏi này khi phát triển thương hiệu CERA Uniform chuyên về đồng phục doanh nghiệp, thời trang công sở. “Trong kinh doanh, lợi nhuận là quan trọng. Nhưng công ty tôi hơi khác. Yếu tố đặt lên hàng đầu, kim chỉ nam xuyên suốt mọi hành động lại là sự hài lòng của khách hàng”, chị Khoa nói với báo Tiền Phong.

Trong 8 năm kể từ khi thành lập, cung cấp hàng triệu bộ đồng phục cho nhiều doanh nghiệp lớn, CERA Uniform tự hào đạt tỷ lệ hài lòng lên đến 80-90%. Con số ấn tượng này không tạo ra từ cảm tính, mà dựa trên số liệu thống kê từ phản hồi của khách hàng. Chưa hết, CERA Uniform còn trở thành đối tác đồng phục chiến lược của hơn 1.000 tập đoàn, doanh nghiệp. Cho đến nay, công ty đã hoàn thiện 932.500 sản phẩm đồng phục tâm huyết, góp phần nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp.

Một niềm vui khác của CERA Uniform, đó chính là công ty đã vinh dự được nhận chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2015. Đây là chứng chỉ có giá trị toàn cầu mà chưa nhiều đơn vị đồng phục có thể đạt được. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ và sự cố gắng không ngừng của CERA để nâng cao chất lượng đồng phục.

Tất nhiên, để tạo dựng những con số ấn tượng và có được sự ghi nhận rộng rãi là cả sự kỳ công. Trong ngành thời trang, thuyết phục một khách hàng đã khó, khiến hàng nghìn người cùng hài lòng với bộ đồng phục còn khó hơn gấp bội.

“Đầu tiên mình phải hiểu được tầm quan trọng của đồng phục”, người đứng đầu Công ty TNHH Vinamika Việt Nam và thương hiệu CERA Uniform chia sẻ, “đồng phục của doanh nghiệp không chỉ là bộ quần áo thuần túy, mà còn giúp định danh, tăng khả năng nhận diện, tạo ra sự nhất quán và gắn kết trong doanh nghiệp.

Tôi cũng tin rằng đồng phục vẫn có thể tạo dựng phong cách, thể hiện cá tính doanh nghiệp. Để làm được điều này bạn cần phải hiểu doanh nghiệp. Và CERA Uniform tự tin làm tốt yêu cầu này dựa trên sự đầu tư, nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ nhu cầu khách hàng”.

“Tiếp theo, tôi muốn phá bỏ những định kiến xưa cũ về đồng phục”, chị Khoa nói. Từng là nhân viên mặc đồng phục, đồng thời cũng yêu thích thời trang dẫn đến việc sáng lập thương hiệu CERA Uniform, chị muốn tạo ra sự khác biệt, nếu không muốn nói là cách mạng trong lĩnh vực vốn bị xem nhẹ này.

Giám đốc Công ty TNHH Vinamika Việt Nam nói: “Với CERA Uniform đồng phục vẫn đi đôi với thời trang và bắt kịp, thậm chí đi trước xu thế để không lỗi mốt theo thời gian. Vậy nên kiểu dáng rất được coi trọng, đồng thời chú ý từng tiểu tiết khi thiết kế. Đôi khi chỉ với một tinh chỉnh nhỏ có thể tạo nên hiệu quả bất ngờ.

Kế đến là chất liệu. Một ngày có 24 tiếng, và một nửa thời gian trong số đó nhân viên sẽ gắn với đồng phục. Vì vậy, chất liệu bắt buộc phải là loại tốt, đồng thời cung cấp cả sự sang trọng để phù hợp với nhiều bối cảnh.

Cuối cùng, một yếu tố làm nên thương hiệu CERA Uniform chính là kỹ thuật may. Tuy là đồng phục nhưng chúng tôi quan niệm đó không phải món hàng đại trà. CERA Uniform may đồng phục như may thời trang hàng hiệu, sẵn sàng chấp nhận thời gian sản xuất lâu hơn để tạo ra sản phẩm tốt hơn, tự mình cảm thấy hài lòng trước khi khách hàng công nhận nó”.

Một trong những minh chứng cho độ hài lòng của khách hàng, theo chị Khoa, còn là việc “suốt 8 năm qua, CERA Uniform luôn ở tình trạng làm không hết việc”.

“Kể từ khi thành lập đến nay duy nhất một lần công ty phải dừng hoạt động, nhưng cũng chỉ 20 ngày, chính là lúc cao điểm đại dịch bắt buộc phải giãn cách toàn xã hội”, chị cho biết, “Hoặc hiện tại, trong lúc nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn, CERA Uniform vẫn đảm bảo công việc cũng như thu nhập đều đặn cho người lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai, không ngừng mở rộng thị trường và đưa CERA Uniform trở thành một thương hiệu lớn trong lĩnh vực thời trang công sở, đồng phục doanh nghiệp”.

Đó là một chặng đường dài đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Và người đứng đầu cần duy trì động lực, cảm hứng và sự sáng tạo không ngừng. Tuy nhiên chị Khoa vô cùng tự tin bản thân luôn tràn đầy năng lượng, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực tới các nhân viên, mà như chị nói, đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu.

Sau nhiều năm làm hài lòng khách hàng, người đứng đầu Vinamika Việt Nam cũng khá hài lòng với những thành quả hiện tại. Nhưng theo chị, đó chỉ là bàn đạp, động lực thúc đẩy toàn bộ tập thể CERA Uniform tiến về phía trước. “Ở CERA Uniform, chúng tôi luôn nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi không so sánh bản thân với đơn vị nào khác mà lấy chính những thành quả của mình ngày hôm qua để phấn đấu làm tốt hơn nữa”, chị Khoa nói.

Với một nhà lãnh đạo luôn đầy ắp ý tưởng và thích khám phá những điều mới mẻ mang tính tiên phong, không có giới hạn nào với Công ty TNHH Vinamika Việt Nam và thương hiệu CERA Uniform.

“Để làm được những bộ đồng phục đẹp, chất lượng và phong cách, CERA Uniform đã nghiên cứu và phát triển đội ngũ thiết kế luôn theo sát và bắt kịp xu hướng thời trang hiện đại. Cùng với đó, bộ phận vật tư luôn tìm kiếm những chất liệu tốt phù hợp nhất để giúp trang phục mềm mại, thoải mái và lên form. Các đội công nhân may tay nghề cao, giàu kinh nghiệm và kỹ thuật may tốt cũng là một yếu tố quan trọng”. Giám đốc Công ty TNHH Vinamika Việt Nam - CERA Uniform Nguyễn Thị Minh Khoa

“Slogan của CERA Uniform là “Mặc tự tin, nhìn nổi bật”. Ngắn gọn và đơn giản, song nó chứa đựng điều chúng tôi luôn muốn mang tới cho khách hàng. Khi diện những sản phẩm đồng phục, bản thân họ sẽ cảm thấy hoàn toàn tự tin nhờ chất liệu thoải mái, kiểu dáng thời trang. Bên cạnh đó, một bộ đồng phục nổi bật từ ánh nhìn đầu tiên cũng là lời giới thiệu ấn tượng về cá nhân, sản phẩm và doanh nghiệp. Nhờ vậy, những cơ hội làm việc và hợp tác sẽ trở nên dễ dàng và rộng mở hơn”. Giám đốc Công ty TNHH Vinamika Việt Nam - CERA Uniform Nguyễn Thị Minh Khoa