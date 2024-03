Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TPO - Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 10/3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Vụ việc khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Chiều 11/3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) cho biết, theo báo cáo từ Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải tại Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế.

Kết quả, cả tài xế xe khách và xe tải đều không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Về nguyên nhân xác định ban đầu vụ tai nạn giao thông trên, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ông Lê Hoàng Quân, tài xế điều khiển xe khách BKS 51B-261.49 không chú ý quan sát gây tai nạn. Trong khi đó, ông Phan Đình Thành, tài xế điều khiển xe tải BKS 75C- 016.91 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là anh Cụt Văn S (SN 2004, trú tại bản Khe Nạp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và chị Cụt Thị P (SN 2007, trú tại thôn Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Hiện 8 người được Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Trong đó, có 3 người bị thương gồm: Chị Cụt Thị Ph (SN 1997, trú tại bản Huồi Cảng 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị gãy chân; anh Cụt Văn X (SN 1992, trú tại bản Khe Náp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị đa chấn thương; anh Cụt Văn Huyên (SN 1999, trú tại bản Khe Náp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị đa chấn thương. 5 người khác chỉ vào thăm khám (trong đó có 1 cháu 1 tuổi).

Đối với các hành khách trên xe ô tô khách không bị thương sau tai nạn đã được Ban An toàn giao thông tỉnh điều động ô tô chuyển về UBND xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ban An toàn giao thông tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp hỗ trợ các hành khách nghỉ ngơi, ăn uống và tiếp tục lên xe khách di chuyển theo lộ trình trong sáng 11/3.

Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cũng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và gia đình có nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 10/3, ô tô khách BKS 51B - 261.49 do tài xế Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến đoạn Km58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), xe khách BKS 51B - 261.49 va chạm với ô tô tải BKS 75C - 016.91 do anh Phan Đình Thành (SN 1986, trú tại phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, đang dừng bên đường. Cả hai phương tiện đều còn hạn kiểm định, xe khách đã mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình lúc 18h46 ngày 10/3.