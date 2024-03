Sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TPO - Hiện, sức khỏe một số nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn tối ngày 10/3 đã cơ bản ổn định, 3 bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ.

Sáng 11/3, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong đêm 10/3, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Các bệnh nhân này gồm: Lương Thị Khách (24 tuổi), Lương Thị Bích (23 tuổi), Cụt Vạn Xuân (27 tuổi), cháu Cụt Văn Nam (1 tuổi) và cháu Linh Văn Khăm (13 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Các trường hợp đều được bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương, hiện đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Một số bệnh nhân lưu Khoa Cấp cứu, số còn lại được chuyển về Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục theo dõi.

Ngoài ra, 3 người khác gồm anh Cụt Văn Xuân (32 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) được chẩn đoán vết thương gối phải, vết thương vùng mặt, chấn động não. Anh Cụt Văn Huyên (25 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) được chẩn đoán chấn thương vùng mặt, đa chấn thương và chị Cụt Thị Phuôn (27 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) bị gãy xương bánh chè được chuyển vào phòng mổ.

Chị Lương Thị Khách (24 tuổi, trú tại Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) là một nạn nhân trong vụ tai nạn đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 chia sẻ, chị cùng với chồng và con nhỏ đi xe vào Bình Phước để cạo mủ cao su không may xảy ra tai nạn, may mắn là cả 3 sức khỏe đều đã ổn định.

“Trước khi tai nạn xảy ra, mình ôm con nhỏ cùng chồng đang chuẩn bị đi vệ sinh, đang đứng giữa hành lang xe thì cú va chạm mạnh xảy ra khiến mình và con bị va đập trong xe. Sau đó mọi người đều hoảng loạn, la hét và tìm cách thoát khỏi xe”, chị nói.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: "Sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn, lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo các y, bác sĩ khẩn trương, nhanh chóng cấp cứu, thăm khám cho các bệnh nhân. Đồng thời, yêu cầu tập trung mọi điều kiện tốt nhất để bệnh nhân ổn định tâm lý, yên tâm điều trị, sớm hồi phục trở về với gia đình. Hiện các bệnh nhân cơ bản ổn định, không có ca nào quá phức tạp".

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10/3 xe tải biển số 75C - 016.91 do anh Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế, Thừa Thiên Huế) điều khiển di chuyển hướng Bắc - Nam. Khi đến km58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì xe bị nổ lốp nên dừng xe tại vị trí chỉ có 2 làn đường và không có làn đậu xe khẩn cấp.

Sau đó, xe khách biển số 51B-261.49 chở hơn 40 hành khách do anh Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú Đắk Nông) cầm lái di chuyển cùng chiều do không quan sát thấy xe tải dừng nên xảy ra va chạm, gây tai nạn.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (SN 2004), chị Cụt Thị Phong (SN 2007 cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong, nhiều người đi trên xe bị thương.