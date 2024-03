Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong ở Tuyên Quang

TPO - Theo lãnh đạo Cục CSGT, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc là do xe container lần đầu đi qua cung đường này, khi đi đến đoạn đường cong, xe bị nghiêng, va chạm với xe khách.

Theo đại diện Cục CSGT, nguyên nhân sơ bộ dẫn tới vụ tai nạn giữa xe container và xe khách khiến 5 người tử vong là do xe container lần đầu đi Hà Giang, không quen đường, khi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm xe khách chạy ngược chiều.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, Bác sĩ Nguyễn Văn Cảnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho hay, đơn vị huy động 6 xe cấp cứu đến hiện trường để đưa các nạn nhân vào viện. Tại đây, qua thăm khám bệnh viện xác nhận 10 bệnh nhân nhập viện điều trị, 4 nạn nhân đưa đi cấp cứu.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, trong 4 người đang cấp cứu thì 3 ca nặng, đa chấn thương, phải thở máy, 6 ca còn lại chấn thương phần mềm, gãy chân, tay, hiện các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định. Một bệnh nhân đã xuất viện.

Cùng ngày, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, tài xế điều khiển xe khách là Phan Văn Q. (SN 1983, thường trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Còn người điều khiển xe container chở lạc khô là Lê Văn T. (SN 1985, thường trú tại xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Qua kiểm tra nhanh cả 2 lái xe không vi phạm nồng độ cồn, các phương tiện đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định

Như Tiền Phong đưa tin, vào hồi 1h30 phút, sáng 5/3, tại km 16, xã Tứ Quận (Yên Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách mang BKS 23F-000.58 lưu thông trên Quốc lộ 2, theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, va chạm với xe container BKS 15C-075.26, kéo theo rơmoóc BKS 15R-008.96. Vụ tai nạn khiến 2 ô tô khách biến dạng, phần giường nằm bị bẹp khiến 5 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.