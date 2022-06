Nguyên Cục trưởng thi hành án dân sự Đắk Lắk tiếp tục bị kỷ luật

TPO - Từng bị kỷ luật cảnh cáo do có sai phạm công tác tổ chức chuẩn bị nhân sự, ông Bùi Đăng Thủy - nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Lắk, tiếp tục bị cảnh cáo do nhiều vi phạm, khuyết điểm gây dư luận, bức xúc trong cán bộ, công chức trong ngành, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng…

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa tổ chức họp phiên định kỳ lần thứ 18, xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có xem xét kết quả kiểm tra thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Đăng Thủy, đảng viên Chi bộ Tổ chức cán bộ, Đảng bộ Cục THADS; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Lắk.

Theo UBKT Tỉnh ủy, từ năm 2012 đến tháng 3/2020, với chức trách là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, là người đứng đầu, ông Thủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy và Cục THADS tỉnh, trực tiếp chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, sai phạm: Trong chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan còn thiếu chặt chẽ; thực hiện việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số cán bộ, công chức, người lao động không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục quy định; trong công tác quản lý tài chính năm 2018 và thực hiện một vụ thi hành án dân sự (tại Cục THADS tỉnh) còn có sai phạm.

Những khuyết điểm, vi phạm trên gây dư luận, bức xúc trong cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân ông Thủy. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả vi phạm và nguyên nhân, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Đăng Thủy bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, tháng 9/2020, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Thủy do có sai phạm công tác tổ chức chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2021-2025 không đúng quy định.

Ngoài ra, ông Thủy còn liên quan đến lùm xùm “đánh tráo” 54 lóng gỗ với khối lượng 12,3m3 của một vụ án buôn gỗ lậu mà Tiền Phong từng phản ánh. Cụ thể, năm 2017, Cục trưởng Cục THADS Đắk Lắk ra quyết định thi hành án tịch thu sung quỹ nhà nước hơn 622m3 gỗ lậu từ Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Nhưng trong quá trình bàn giao các đơn vị liên quan xác định, có 54 lóng gỗ với khối lượng 12,3m3 không đúng chủng loại theo bảng kê lâm sản mà Cơ quan An ninh điều tra chuyển giao cho Cục THADS Đắk Lắk.

Sở Tài chính Đắk Lắk xác định, số lượng gỗ bị “thất lạc” trên tương đương với số tiền hơn 365 triệu đồng. Mãi đến tháng 7/2020, chấp hành viên Cục THADS Đắk Lắk mới nộp lại số tiền trên để sung quỹ.

Sau những lùm xùm trên, ông Thủy làm đơn xin nghỉ việc và được Bộ Tư pháp chấp thuận cho nghỉ từ ngày 1/8/2021.

Kỳ họp lần thứ 18 của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk còn xem xét, cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với: Ông Huỳnh Văn Mến, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’Mơ, huyện Ea Súp; ông Trần Ngọc Dũng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk; ông Bùi Đức Quang, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk. Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy thống nhất cho kết hợp thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các trường hợp nêu trên.