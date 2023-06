Nguy cơ ô nhiễm từ bãi rác quá tải

TP - Bãi rác thải sinh hoạt ở thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đang bị tồn đọng hàng nghìn tấn chưa được xử lý khiến người dân sống xung quanh lo lắng về vấn đề môi trường.

Phản ánh đến báo Tiền Phong, nhiều người dân ở thị trấn Vôi cho biết, thời gian qua, bãi rác thải sinh hoạt của thị trấn nằm ở tổ dân phố Kim Sơn bị quá tải. Hằng ngày, hàng tấn rác thải ở thị trấn Vôi được thu gom đổ về bãi rác này.

Trước kia, bãi rác xử lý rác bằng việc chôn lấp. Sau đó, cơ quan chức năng địa phương xây dựng lò đốt để xử lý rác thải ở bãi rác này. Tuy nhiên, số lượng rác thải quá lớn không xử lý hết nên rác bị ùn ứ.

Người dân cho biết thêm, mấy năm gần đây, do quá trình mở rộng đô thị ở thị trấn Vôi nên bãi rác gần sát với một khu đô thị và nằm ngay đường mới xây dựng. Một trường mầm non cũng nằm gần bãi rác này. “Khi lò đốt rác hoạt động, chúng tôi ngửi thấy mùi khét. Rác tồn đọng lâu năm không được xử lý nên người dân sống gần bãi rác cảm thấy bất an về sức khỏe”, một người dân thị trấn Vôi cho hay.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nghiêm Phú Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang thông tin, năm 2005, bãi rác ở tổ dân phố Kim Sơn bắt đầu hoạt động, rộng khoảng 6.000m2, đón nhận rác của cả thị trấn Vôi. Bãi rác này tiếp nhận khoảng 3 tấn rác/ngày. Lò đốt ở bãi rác có khả năng xử lý hơn 1 tấn rác/ngày.

Hiện bãi rác còn tồn đọng khoảng 15 nghìn tấn rác chưa được xử lý dứt điểm. UBND huyện Lạng Giang đã tổ chức họp nhiều lần để tìm phương án giải quyết rác ùn ứ ở bãi rác thị trấn Vôi.

“UBND huyện Lạng Giang đã giao cho UBND thị trấn Vôi lên phương án xử lý rác tồn đọng ở bãi rác này. Về lâu dài, bãi rác nằm trong quy hoạch đất công viên sinh thái. Khi triển khai xây dựng công viên sinh thái theo quy hoạch sẽ không còn bãi rác này nữa”, ông Sơn cho hay.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Vôi cho biết, việc ùn ứ rác ở bãi rác thị trấn Vôi diễn ra nhiều năm nay. Trước mắt, UBND thị trấn Vôi xử lý toàn bộ lượng rác tồn lưu. Hiện UBND thị trấn Vôi đang liên hệ các đơn vị, doanh nghiệp để có thể di chuyển toàn bộ lượng rác tồn đọng mang đi xử lý. Dự kiến, đến tháng 8, UBND thị trấn Vôi bắt đầu tiến hành xử lý lượng rác tồn đọng ở bãi rác của thị trấn và hoàn thành vào cuối năm nay.