Nguy cơ ngập lụt diện rộng ở miền Trung - Tây Nguyên

TP - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, vào lúc 4 giờ ngày 27/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của ATNĐ, từ chiều tối 26 đến hết ngày 27/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ khoảng 100-150mm, có nơi trên 180mm.

Các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên 100-220mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 27-30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Ông Trần Quang Hoài, Phó Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ATNĐ gây mưa lớn trên diện rộng nên nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các tỉnh Nam Tây Nguyên, thượng lưu sông Đồng Nai, từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận.

Đáng chú ý, một số khu vực đang còn ngập ở Quảng Nam (Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành) và Quảng Ngãi (Bình Sơn) từ ngày hôm nay sẽ mưa to trở lại nên nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở là rất cao.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, hiện ở Quảng Ngãi còn 200 hộ dân vẫn trú mưa lũ chưa về được nhà. Theo dự báo, sắp tới sẽ tiếp tục có mưa nên tâm lý bà con đã mệt mỏi. Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương cần đảm bảo an toàn cho người dân, tránh tình trạng chủ quan, buông xuôi gây ra những sự cố không đáng có.