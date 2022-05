Người Việt tiêu thụ gần 20 tấn vàng trong quý 1/2022

TPO - Hội đồng Vàng Thế giới đánh giá, với việc lạm phát gia tăng và sự mất giá của đồng nội tệ đã làm tăng nhu cầu tiêu dùng vàng của người dân, trong đó có Việt Nam. Trong quý 1/2022, nhu cầu tiêu dùng vàng của người tiêu dùng Việt Nam đạt 19,6 tấn vàng.

Ngày 5/5, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý 1/2022. Theo báo cáo này, cùng với sự phục hồi của nhu cầu vàng toàn cầu, nhu cầu vàng của người tiêu dùng ở Việt Nam tăng từ 18,6 tấn trong quý 4/2021 lên 19,6 tấn trong quý 1/2022, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo WGC, thị trường vàng toàn cầu đã có một khởi đầu vững chắc trong năm 2022 khi nhu cầu vàng trong quý 1 tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế tiềm ẩn nhiều bất ổn, vàng trở thành kênh đầu tư trú ẩn an toàn. Sự tăng trưởng của vàng do tổng nhu cầu về vàng thỏi và đồng xu vàng tăng 4% và nhu cầu đồ trang sức tăng 10%.

Theo ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng Thế giới, lạm phát gia tăng đã làm tăng sức hấp dẫn đối với vàng. Bên cạnh đó, lễ hội địa phương dịp Tết Âm lịch vào tháng 2/2022, Ngày lễ tình nhân và Ngày vía Thần tài đã hỗ trợ nhu cầu trang sức tăng so với năm ngoái.

Các cuộc khủng hoảng địa chính trị đã đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu và tái tạo sự quan tâm của các nhà đầu tư, đẩy giá vàng lên mức 2.070 USD/ounce trong tháng 3/2022, chỉ kém mức cao nhất mọi thời đại của nó.

Hội đồng Vàng thế giới cũng cho biết, hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương tăng hơn gấp đôi so với quý trước, bổ sung hơn 84 tỷ USD vào lượng vàng dự trữ chính thức trong quý 1/2022. Trong đó Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ là những người mua lớn nhất.

Tổng nguồn cung vàng trên thế giới tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào sản lượng khai thác mỏ mạnh mẽ, đạt 856 tấn. Ngoài ra, hoạt động tái chế tăng 15% so với năm trước, đạt 310 tấn do giá vàng cao hơn.

Nhà phân tích cấp cao Louise Street tại Hội đồng Vàng Thế giới nhận xét, quý đầu tiên của năm 2022 là một quý có nhiều hỗn loạn, được đánh dấu bởi các cuộc khủng hoảng địa chính trị, những khó khăn trong chuỗi cung ứng và lạm phát gia tăng.

“Với những động lực thị trường hiện tại, nhu cầu đầu tư vàng dự kiến sẽ vẫn tăng mạnh do sự kết hợp của lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu vàng giữa các nhà đầu tư”, nhà phân tích Louise Street cho biết thêm.