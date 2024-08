Người phụ nữ qua lại với Ben Affleck giữa ồn ào ly hôn là ai?

TPO - Trong thời gian ly hôn Jennifer Lopez, Ben Affleck được phát hiện đi chơi với một nữ diễn viên kém 16 tuổi. Chưa rõ bản chất mối quan hệ của hai người.

Ngày 24/8, Page Six dẫn nguồn tin Hollywood tiết lộ Ben Affleck được phát hiện đi cùng Kick Kennedy tại nhà hàng Polo Lounge tại Khách sạn Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ) và những nơi nổi tiếng khác.

Bản chất mối quan hệ của họ vẫn chưa rõ ràng. Kick từ chối bình luận, trong khi đại diện của tài tử sinh năm 1972 không phản hồi khi được báo chí bình luận.

Thông tin cá nhân của Kick Kennedy không lâu sau được báo chí công khai. Kick (36 tuổi) có tên khai sinh là Kathleen Alexandra, là nữ diễn viên ít tiếng tăm tại Hollywood. Cô đảm nhận những vai phụ nhỏ trong một số chương trình truyền hình và phim điện ảnh như Curb Your Enthusiasm hay Fear and Loathing in Aspen...

Không mấy nổi tiếng nhưng xuất thân của Kick không phải tầm thường. Cô là con gái của Robert F. Kennedy Jr. - cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2024 kiêm cháu trai của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Nghệ danh Kick Kennedy được đặt theo tên của bà cô, Kathleen Kennedy (tên thường gọi là Kick).

Kick Kennedy tốt nghiệp Đại học Stanford ở California. Cô theo học cả chuyên ngành lịch sử và sân khấu tại ngôi trường top đầu xứ cờ hoa.

Tài khoản Instagram của nữ diễn viên 8X có khoảng 17.100 người theo dõi nhưng không đăng bài mới kể từ 24/8/2023.

Cô từng qua lại với Taylor Swift khi siêu sao nhạc pop hẹn hò với em trai cô, Conor Kennedy, vào năm 2012.

Tin tức về Ben và Kick xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Jennifer Lopez chính thức đệ đơn ly hôn nam diễn viên vào đúng kỷ niệm 2 năm tổ chức đám cưới ở tiểu bang Georgia (20/8). Trong tài liệu gửi lên tòa án, Jennifer nêu lý do chia tay là “khác biệt không thể hòa giải” và chọn 26/4 là ngày ly thân.

Có nhiều thông tin bên lề vụ ly hôn chấn động showbiz thế giới. People đưa tin vào ngày 24/8 hành vi thất thường của Ben được cho là nguyên nhân chính đẩy cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa anh và người vợ hơn 3 tuổi đi vào hồi kết.

Theo nguồn tin, Ben thường xuyên thay đổi tâm trạng và khó đoán. Đôi khi anh thể hiện là một người đàn ông vui vẻ, ấm áp nhưng ngay sau đó lại chuyển qua đen tối, u ám. Trạng thái không ổn định rõ ràng đến mức không thể che giấu báo chí dù đã cố gắng hết sức.

“Họ đã cố gắng giải quyết vấn đề nhưng khi tâm trạng thay đổi thất thường và lúc lên, lúc xuống tạo nên một sự độc hại lan rộng. Không ai có thể giúp anh ấy ngoại trừ chính anh ấy phải tự điều chỉnh mình. Tôi không dám nói không có tình yêu, tất nhiên là có. Thế giới ủng hộ họ. Những người mà anh ấy tự nhận và con người anh ấy thể hiện ra là hai người khác nhau”, nguồn tin nhấn mạnh.

Vào cùng ngày, nguồn tin khác của Page Six cũng cho biết trong Ben có mảng tối mà không ai có thể sửa chữa được, kể cả Jennifer Lopez và vợ cũ anh, Jennifer Garner. Theo người trong cuộc, nữ ca sĩ On The Floor cố gắng cứu vãn hôn nhân nhưng Ben không hợp tác bởi “tình yêu lớn mà Jennifer tin tưởng không nằm trong ADN của Ben”.

Nguồn tin của People vào ngày 25/8 còn chỉ ra khía cạnh tồi tệ khác của Ben. Anh không liên lạc với hai con riêng của Jennifer là Max và Emme (cặp song sinh 16 tuổi) trong một thời gian dài. Trong khi đó, dù trục trặc với chồng, Jennifer vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các con riêng của chồng. Cô thỉnh thoảng bị bắt gặp đi chơi với Violet (18 tuổi), Seraphina (15 tuổi) và Samuel (12 tuổi).

Theo nguồn tin nội bộ, Lopez cũng đối xử tương tự với những đứa con riêng của chồng cũ Marc Anthony. “Cô ấy vẫn giữ liên lạc với bọn trẻ và là một người mẹ tốt”, họ nhấn mạnh.