Suga (BTS) cúi đầu xin lỗi

TPO - Suga nói xin lỗi trước giới truyền thông cả trước và sau khi trình diện cảnh sát để phục vụ điều tra cáo buộc say rượu lái xe. Tuy vậy, nam rapper của BTS không trả lời những câu hỏi liên quan đến nội dung thẩm vấn.

Ngày 23/8, Suga có mặt tại Đồn cảnh sát Yongsan ở Seoul, Hàn Quốc, để tiếp nhận điều tra sau khi có lệnh triệu tập từ cơ quan chức năng. Thành viên BTS đến vào khoảng 19h45 (giờ địa phương) sau khi kết thúc nhiệm vụ phục vụ cộng đồng trong ngày.

Bên ngoài trụ sở cảnh sát, Suga cúi đầu trước giới truyền thông và có tuyên bố ngắn về sự cố giao thông của mình: “Đầu tiên, tôi rất xin lỗi. Tôi thực sự suy ngẫm về việc đã làm nhiều người hâm mộ và những người khác thất vọng. Tôi sẽ nghiêm túc trong quá trình điều tra. Một lần nữa, tôi xin lỗi”.

Nam rapper sinh năm 1993 hoàn thành cuộc thẩm vấn đầu tiên của cảnh sát vào khoảng 22h54. Bước ra khỏi tòa nhà, anh một lần nữa đối mặt với đông đảo cơ quan báo đài với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Tôi thực sự xin lỗi. Tôi vô cùng xin lỗi vì nỗi đau và sự thất vọng do hành động sai trái của mình gây ra. Tôi rất hối hận và đảm bảo rằng sự cố như vậy không xảy ra nữa. Tôi xin lỗi tất cả những người đã ủng hộ tôi. Một lần nữa, tôi xin lỗi”, Suga nói sau khi cúi đầu bày tỏ sự hối lỗi.

Anh không trả lời những câu hỏi của các phóng viên về nội dung cuộc thẩm vấn cũng như các chi tiết liên quan đến vụ lái xe trong tình trạng say xỉn.

Trong khi đó, cảnh sát tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng các chi tiết của vụ án và những nghi vấn khác.

Trước hình ảnh Suga bị cảnh sát triệu tập, một bộ phận cư dân mạng đánh giá vụ việc bị phóng đại quá mức so với tính chất vi phạm.

Khán giả bình luận: “Tôi hy vọng giới truyền thông và phóng viên ngừng quấy rối anh ấy. Tôi không ủng hộ những gì anh ấy làm nhưng tôi cũng không đồng tình với cách nó bị trầm trọng hóa như vậy. Hãy để cảnh sát xử lý. Tốt hơn là nên kết thúc càng sớm càng tốt”, “Việc anh ấy xin lỗi và không đưa ra lời bào chữa khi bị chất vấn cho thấy anh ấy sẽ cố gắng hết sức để chuyện đó không xảy ra nữa”, “Hãy để anh ấy yên. Cảnh sát sẽ quyết định hình phạt. Đừng cố gắng phóng đại tình hình và làm cho nó trông nghiêm trọng hơn so với thực tế. Anh ấy đã phải đối mặt với rất nhiều phản ứng dữ dội và quấy rối không cần thiết vì sự cố này”, “Truyền thông Hàn Quốc thực sự không biết khi nào nên dừng lại và quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nghệ sĩ”…

Như đã đưa tin trước đó, Suga bị cảnh sát phát hiện bị ngã trong khi điều khiển một chiếc xe tay ga điện ở khu vực Hannam-dong của Seoul vào ngày 6/8. Nhận thấy có dấu hiệu uống rượu trước khi lái xe, cảnh sát đưa nam thần tượng đến đồn và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Kết quả đo được là 0,227% - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay trong một vụ người nổi tiếng say xỉn lái xe.

Cảnh sát sau đó thông báo Suga phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự vì điều khiển xe tay ga điện khi say rượu, được coi là tương đương với việc điều khiển ô tô theo luật pháp Hàn Quốc.

Dù đã ra tuyên bố xin lỗi ngay sau đó, Suga và Hybe không thể ngăn được làn sóng phẫn nộ trong dư luận xứ củ sâm. Đông đảo cư dân mạng xem đây là tội lỗi không thể tha thứ, đồng loạt kêu gọi Suga rời khỏi BTS.

Một nhóm người hâm mộ quá khích đến mức gửi nhiều lẵng hoa và xe tải chứa các thông điệp tẩy chay Suga: “Bạn bảo người hâm mộ ngẩng cao đầu nhưng sau đó lại lái xe khi say rượu”, “Anh đã phá hỏng sự nghiệp 11 năm của BTS. Không ai lái xe khi say rượu giỏi hơn anh”, “7-1=6. Army sẽ lấp đầy chỗ trống, vì vậy tài xế say rượu Suga loại đi”, “Suga là một tài xế say rượu. Một tên tội phạm nên rời khỏi nhóm”…

Bên cạnh đó, không ít fan cho rằng sai lầm của Suga không nghiêm trọng đến mức không thể tha thứ được và anh xứng đáng có một cơ hội để chuộc lỗi thay vì bị dồn ép đến đường cùng.