Người phụ nữ mang khối u nặng 3,5kg trong ổ bụng

TPO - Ngày 24/3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an TP HCM vì thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt phá vụ bắt cóc, tống tiền doanh nhân Trung Quốc với số tiền chục tỷ đồng, do nhóm đối tượng nước ngoài cầm đầu. Đồng thời yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.