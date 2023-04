Người phụ nữ đổi đời, có tất cả nhờ yêu trai hư Cristiano Ronaldo

TPO - Từ con gái của tội phạm ma túy, bỏ ước mơ múa ballet để làm nhân viên bán hàng, cuộc sống của Georgina Rodriguez hoàn toàn sang trang khi có dịp tư vấn cho siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, người hiện là bạn đời của nữ người mẫu.

"Tôi tự thấy mình là người phụ nữ rất may mắn. Xuất phát điểm của tôi là không có gì trong tay. Giờ đây, tôi biết cuộc sống có tất cả là thế nào", Georgina Rodriguez trả lời phỏng vấn khi nói về cuộc sống thượng lưu.

Song, những tháng ngày sống vô ưu vô lo khi yêu Ronaldo có nguy cơ biến mất, sau khi truyền thông đưa tin Cristiano Ronaldo (CR7) và Georgina Rodriguez có dấu hiệu rạn nứt sau World Cup 2022.

Thông tin xuất hiện sau khi hình ảnh paparazzi ghi lại cảnh cả hai xuất hiện cùng nhau ngày càng ít. Quintino Aires, bác sĩ tâm lý, bạn thân của CR7, cho biết siêu sao bóng đá không hài lòng với cuộc sống, nguyên nhân đến từ bạn gái.

"Khi xa mẹ, Ronaldo thấy khó khăn. Ai cũng biết lý do CR7 ngày càng xa gia đình (ám chỉ bất hòa giữa gia đình và bạn gái)", Quintino Aires nói.

Trong khi đó, nhà báo Daniel Nascimento cho rằng Georgina có lối sống thượng lưu. Cô dành cả ngày mua sắm ở Riyadh, "không làm gì ngoài tiêu tiền". Đó là lý do CR7 không hài lòng.

Hiện, người trong cuộc chưa lên tiếng. Nhưng dư luận vẫn biết được một điều rằng Georgina Rodriguez đổi đời từ cô nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại đến người phụ nữ quyền lực, người phủ đầy hàng hiệu xuất hiện cạnh siêu sao bóng đá toàn cầu.

Nói cách khác, Georgina Rodriguez không khác gì Lọ Lem đời thực.

"Lọ Lem" tai tiếng

Georgina Rodriguez lột trần cuộc sống từ cô gái không có gì đến người phụ nữ "vung tiền mà không cần nhìn" qua phim tài liệu I Am Georgina. Sau khi phát hành phim, bạn đời của CR7 liên tục bị chỉ trích vì lối sống xa xỉ.

Tờ Hola đưa tin Georgina sống rời xa thực tế. Lối sống phô trương và hào nhoáng trong I Am Georgina không giúp ích gì cho sự nghiệp của Cristiano Ronaldo.

"Ronaldo chỉ muốn bạn gái cư xử hài hòa hơn. Nam cầu thủ thấy thật tệ khi bạn gái tiêu tiền quá trớn", tờ báo viết.

Sau khi thông tin Ronaldo và bạn gái có dấu hiệu rạn nứt xuất hiện, Pablo Bone - người mẫu là cựu nhân viên bán hàng của Gucci ở Madrid, Tây Ban Nha - đăng video "bóc phốt" bạn gái Ronaldo.

Bone nhận xét Rodriguez là kiêu ngạo và tham vọng. Từ trước khi quen Ronaldo, cô luôn muốn đổi đời, tâm sự thích cưới tỷ phú. "Cô ấy luôn ra vẻ là người sang trọng, bề trên dù chỉ đủ sống. Cô hay đến chỗ người giàu, làm thân với giới sang trọng về đêm ở Madrid. Từ cô gái sống ở nhà trọ, tôi phải nể vì Georgina thực sự đã vươn lên", Pablo Bone nói.

Trong I Am Georgina, nữ người mẫu lột tả cuộc sống sang trọng sau khi về chung sống với một trong những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới. Nhiều người còn so sánh series của Georgina với chương trình Keeping Up with the Kardashians.

Series ghi lại cảnh Georgina xuất hiện với máy bay riêng, người đắp đầy đồ hiệu, thể hiện phong cách của giới siêu giàu. Georgina cũng khắc họa đời sống tình cảm cùng bạn trai thông qua các phân đoạn phỏng vấn. Tuy nhiên, Ronaldo gần như không xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống của bạn gái.

Tiếp nối thành công của mùa 1, Georgina tiếp tục phát hành mùa 2 mặc những tranh cãi.

Theo Decider, I Am Georgina 2 vẫn theo công thức cũ, từ máy bay riêng đến mua sắm xa hoa, chương trình chứa yếu tố của phim thực tế hời hợt khác, nơi những người giàu thể hiện họ tiêu bao nhiêu tiền trong ngày.

"Tuy nhiên, nó nhàm chán và nhạt nhẽo. Không có gì thú vị suốt chương trình ngoài việc khoe váy áo, trang sức đắt tiền quá trớn. Nói thẳng ra người ta không còn quan tâm nữa", Decider bình luận.

Trang báo còn cho rằng nếu khán giả mong được nhìn thấy Cristiano Ronaldo trong khung cảnh bình dị với vợ con là điều hoàn toàn không có.

Đổi đời

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Georgina Rodriguez cho biết cô đi lên từ nghèo khó. Theo Hola, cha của Georgina hai lần vào tù ra khám vì ma túy. Cô từ bỏ ước mơ làm vũ công ballet vì không đủ tiền đóng học phí.

Dẹp bỏ ước mơ, cô làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, làm giúp việc riêng cho gia đình giàu có. Cô luôn tìm cách vươn lên, tiếp cận sự hào nhoáng. Đến khi tích góp tiền, cô bắt đầu học tiếng Anh, sau đó được nhận làm nhân viên trong cửa hàng thời trang xa xỉ, mức lương 10 bảng Anh/giờ.

Từ việc tiếp cận giới siêu giàu ở các hộp đêm tại Madrid, Tây Ban Nha, sau đó tìm kiếm mối quan hệ để làm người mẫu, song song việc bán hàng. Trong series I Am Georgina, nữ người mẫu nói cô phải chi đến 300 USD/tháng để thuê quần áo đẹp mặc mỗi ngày. Nhưng thực tế cô vẫn vô danh trong địa hạt thời trang tại Tây Ban Nha.

Cho đến khi gặp Cristiano Ronaldo.

Năm 2016, cô gặp CR7 trong cửa hàng quần áo. Georgina giúp người yêu tương lai lựa sản phẩm, sau đó "bắt tín hiệu" và nhanh chóng hẹn hò.

"Có lần, anh chở tôi trên chiếc Bugatti. Đồng nghiệp tôi phát điên vì họ chỉ đi làm bằng xe buýt. Họ không bao giờ tin được điều đó", cô nói.

Từ khi nổ ra thông tin hẹn hò cầu thủ "sát gái" bậc nhất giới cầu thủ, cái tên Georgina Rodriguez liên tục được truyền thông quan tâm. Không nằm trong phạm vi Tây Ban Nha, tên tuổi nữ người mẫu khiến truyền thông quốc tế chú ý.

Những ngày đầu hẹn hò, truyền thông liên tục đặt câu hỏi ai là người vượt qua siêu mẫu Irina Shayk để trói chân trai hư khét tiếng của giới cầu thủ.

CR7 thừa nhận ban đầu anh không có ý định gắn bó lâu dài với Rodriguez. Trong mắt cầu thủ nổi tiếng, Georgina giống như bao người mẫu khác anh từng "vui chơi qua đường".

Nhưng khi tiếp xúc lâu dần, anh cảm thấy đây là người phụ nữ có thể gắn bó với gia đình, nhất là khi Georgina đối xử tốt với các con của Ronaldo. Mẹ của siêu sao bóng đá từng nói về cô gái sinh năm 1994: "Geo là mẹ của cháu tôi và là con dâu tương lai của tôi".

Nhưng cô không hẳn có cuộc sống hoàn toàn như mơ ước.

Khi đến với Ronaldo, anh có ba con riêng. Chỉ một năm sau, Geo sinh cho bạn trai con gái đầu lòng. Tháng 10/2021, cô tiếp tục sinh cho người yêu cặp song sinh. Điều không may mắn là một trong hai con qua đời khi mới sinh.

Tháng 11/2022, con gái của cô và Ronaldo nhập viện. Lúc đó, Ronaldo thi đấu ở Qatar, trong khi Georgina có cuộc phỏng vấn cùng Elle. Cô dùng điện thoại suốt buổi phỏng vấn để kiểm tra tình hình con gái.

Theo Georgina Rodriguez việc con gái bị bệnh và con trai mất khiến đời sống tinh thần giữa cô và người yêu bị ảnh hưởng. Những thông tin như bất hòa với gia đình làm cô stress.

"Nhiều người nói rằng tôi hay ghen tuông, moi tiền. Cuộc sống của tôi đơn giản hơn. Đáng buồn là có đến 95% người lăng mạ tôi là phụ nữ. Giờ đây, thứ tôi cần là tình yêu thương của gia đình và bên cạnh các con", cô nói với Elle.