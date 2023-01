Người nước ngoài, kỷ lục gia trổ tài ở Lễ hội Xuân Quý Mão

TPO - Không chỉ có Phố ông Đồ, lễ hội Xuân Quý Mão diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM còn thu hút du khách trong và ngoài nước bởi các gian hàng ẩm thực nước ngoài và đặc biệt là sự có mặt và trổ tài của một kỷ lục gia Việt Nam khá nổi tiếng.

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, lễ hội Xuân Quý Mão tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Quận 1, TPHCM) càng nhộn nhịp hơn.

Ngoài 50 gian hàng của các ông đồ trẻ, một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự xuất hiện gian hàng tò he của nghệ nhân Lê Xuân Tung và gian hàng ẩm thực của người nước ngoài thu hút khá đông du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Nghệ nhân nặn tò he Lê Xuân Tung là một trong những gương mặt thân quen đối với những người yêu quý nghề truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật tò he. Ông đã giúp tò he từ một trò chơi dân gian chỉ phổ biến trên đường phố trở thành các màn biểu diễn đầy nghệ thuật trên sân khấu lớn, được người dân trong khắp cả nước yêu mến.

Nghệ nhân Lê Xuân Tung cho biết ông đã theo đuổi nghề nặn tò he từ lúc 15 tuổi. Nghề nặn tò he được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và là nguồn thu nhập chính của gia đình ông.

Theo nghệ nhân Lê Xuân Tung, để có thể hồi sinh làng nghề tò he, nhiều nghệ nhân đã làm nhiều cách khác nhau như dùng mạng xã hội để lan tỏa. Tuy nhiên, ông cho rằng lan tỏa hình ảnh thôi là chưa đủ. Các nghệ nhân cần phải tiếp tục tìm tòi sáng tạo, kết hợp tò he với nhiều chất liệu khác nhau cho ra các tác phẩm tò he đa dạng.

Đầu năm 2020, nghệ nhân Xuân Tung cùng em trai là nghệ nhân Xuân Tùng mang đến không ít bất ngờ cho nhiều người khi dùng bột tò he kết hợp với xích và ốc vít vẽ nên bức tranh biểu tượng ba miền Bắc – Trung - Nam trên sân khấu của một chương trình giải trí truyền hình

Sau màn trình diễn độc đáo này, hai anh em vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận kỷ lục “Hai nghệ nhân đầu tiên dùng bột tò he kết hợp với xích và ốc vít để biểu diễn vẽ tranh trên sân khấu”.

Sau sự kiện đó, hai nghệ nhân này đã được nhiều người biết đến và góp phần đưa hình ảnh của nghề nặn tò he đến với nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

“Tôi thấy các sản phẩm tò he của nghệ nhân Tung làm ra rất đẹp, mỗi sản phẩm đều được làm rất tỉ mỉ và cũng gửi gắm trong đó những hình ảnh đẹp của văn hóa dân gian Việt Nam ngày xưa”, một du khách chia sẻ với Tiền Phong khi đến tham quan gian hàng tò he của nghệ nhân Lê Xuân Tung.

Năm nay, ngoài các gian hàng ẩm thực truyền thống, lễ hội Xuân Quý Mão ở TPHCM còn có sự hiện diện của gian hàng kem Thổ Nhĩ Kỳ do một người nước ngoài sinh sống và làm việc tại TPHCM mở bán khiến nhiều người thích thú.

Người bán cho biết, kem Thổ Nhĩ Kỳ còn có tên gọi khác là kem chặt Maras Dondurma. Sở dĩ gian hàng bán kem Thổ Nhĩ Kỳ thu hút đông du khách vì cách chế biến và cách bán món kem này rất lạ và hài hước.



Sau khi nhận tiền mua kem, người bán dùng gậy múc kem trêu chọc các vị khách khiến không ít người vừa thích thú vừa “bực bội”.

“Tôi thấy cách bán món kem này vô cùng hài hước, chỉ tốn 15.000 đồng là có kem ăn. Tuy nhiên, có ăn được hay không lại là chuyện vô cùng khó. Người bán kem liên tục dùng các tiểu xảo để trêu chọc, không cho mình lấy được kem vừa mua”, một nam du khách kể.