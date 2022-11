Khởi tố vụ sản xuất và buôn bán kem Tràng Tiền giả

TPO - Ngày 3/11, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ án sản xuất và buôn bán kem Tràng Tiền giả.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp cùng Công an huyện Tân Yên kiểm tra cơ sở sản xuất kem Thắng Ái ở thôn Tân Lập, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, do ông P.X.T (SN 1967) làm chủ. Qua đó, phát hiện tại kho lạnh, tủ cấp đông của hộ kinh doanh này có 7.320 que kem các loại đã thành phẩm có dấu hiệu làm giả kem Tràng Tiền.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ số kem nêu trên cùng 1 máy xay bột tự chế, 1 nồi hơi nấu bột, 1 máy trộn, 1 hệ thống bể nước muối kết hợp dàn lạnh, 87 kg vỏ bao bì, vỏ hộp, 1.600 tem dán… và nhiều hương liệu, phụ gia thực phẩm khác.

Quá trình đấu tranh, ông P.X.T đã thừa nhận, vì mục đích lợi nhuận, đã mua máy móc, trang thiết bị, bao bì, tem, nguyên liệu…và thuê công nhân để sản xuất ra các loại kem Tràng Tiền, sau đó xuất bán ra thị trường cho người tiêu dùng ăn trực tiếp và kiếm lời.