Người mẫu Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai Việt kiều, trữ đông trứng ở Thái Lan

TPO - Đại diện của Võ Hoàng Yến cho biết cô cầu hôn bạn trai Việt kiều tại Thái Lan. Cô lên kế hoạch có con sau khi quyết định trữ đông trứng.

Ngày 6/12, đại diện của Võ Hoàng Yến xác nhận với Tiền Phong thông tin nữ người mẫu đính hôn sau 5 năm yêu. "Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai Việt kiều tại Thái Lan, những chuyện khác tôi chưa tiện chia sẻ", người này nói.

Khi được hỏi về việc kết hôn, đại diện của Võ Hoàng Yến nói đây là chuyện riêng, sẽ chia sẻ khi có kế hoạch cụ thể. Người này còn cho biết cô đã trữ trứng ở Thái Lan, sắp có em bé.

Võ Hoàng Yến chia sẻ thông tin cầu hôn bạn trai Việt kiều trên trang cá nhân ngày 6/12. "Hơn 5 năm yêu nhau, đến lúc tôi phải hỏi: Anh là chồng em đến hết cuộc đời được không? Sáng nay tôi chốt được deal hời nhất 35 năm nay", nữ người mẫu chia sẻ.

Dưới phần bình luận, cô còn nhắn nhủ "yêu thì mạnh dạn chốt deal", ẩn ý việc chủ động cầu hôn bạn trai. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ chúc mừng Võ Hoàng Yến đính hôn.

Trước đó, Võ Hoàng Yến chia sẻ quá trình sang Thái Lan trữ đông trứng. Cô chia sẻ hơi tiếc khi không làm điều này sớm hơn. "Đây là giải pháp hợp lý cho phụ nữ ở độ tuổi như tôi mà chưa có kế hoạch kết hôn. Phụ nữ càng lớn tuổi thì chất lượng trứng sẽ giảm. Trữ đông trứng giúp tôi yên tâm hơn khi muốn có con", nữ người mẫu chia sẻ.

Võ Hoàng Yến và bạn trai Việt kiều yêu nhau được 5 năm. Từ khi công khai, nữ người mẫu thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu. Cô thỉnh thoảng sang thăm người yêu ở nước ngoài.

Trong một lần phỏng vấn, Võ Hoàng Yến nói cô chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình vì lo cho bản thân chưa xong. Nhưng khi nhiều đồng nghiệp cưới, sinh con, cô nôn nóng, mong được cưới trong năm 2023.

"Mọi thứ chưa thể nói trước. Tôi muốn có đám cưới thân mật, có sự chung vui của bạn bè và đồng nghiệp thân thiết", cô nói.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, được khán giả biết đến sau khi giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009.

Cô là một trong những siêu mẫu đắt show những năm 2010, sau đó tuyên bố giải nghệ và làm DJ. Năm 2017, cô trở lại làm giám khảo Vietnam's Next Top Model All Star, mentor The Face Vietnam 2018 và dần trở lại sàn diễn thời trang.