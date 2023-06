Người mẫu lai gây tranh cãi khi vào vai Đát Kỷ

TPO - Gia An (Lãnh Thanh) biết mình phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng Mai Anh, nhưng cũng thừa nhận có tình cảm với Phương (Việt Hoa). Gia An có manh mối về kẻ khiến Phương gặp tai nạn. Điều này khiến Mai Anh lo lắng.

TPO - Mai Anh (Minh Thu) vui ra mặt vì bà Lan (NSND Lê Khanh) ủng hộ cô và Gia An (Lãnh Thanh) sớm làm đám cưới. Tuy nhiên, Gia An dửng dưng. Anh lo lắng và muốn chăm sóc cho Phương (Việt Hoa).

TPO - Mai Anh (Minh Thu) tuyên bố có bầu với Gia An (Lãnh Thanh) nhưng bị cho là đang giở trò. Gia An muốn né Mai Anh và ngày càng thân thiết với Phương. Tuy nhiên, Mai Anh không dễ buông tay. Cô vừa bám lấy Gia An, vừa tìm cách lấy lòng bà Lan (NSND Lê Khanh).