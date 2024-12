Phản ứng của khán giả sau show Anh trai tại Mỹ Đình

TPO - Nhiều gian hàng di động bày bán kẹp tóc, standee cầm tay, thẻ bo góc hình các anh trai xung quanh khu vực sân Mỹ Đình. Các dịch vụ bán đồ ăn cũng tấp nập phục vụ khán giả đến đêm nhạc "Anh trai say hi" ngày 7/12.

TPO - Dưới thời tiết 18 độ C, nhiều fan nữ chọn trang phục hở vai, váy ngắn đi xem concert "Anh trai say hi" tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 7/12.