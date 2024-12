Hàng nghìn fan nằm ngủ, xếp hàng dưới gió lạnh từ 3h sáng ở sân Mỹ Đình

TPO - Sau đêm diễn 7/12 của show "Anh trai say hi" ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều khán giả đánh giá cao tài năng, ngoại hình của 30 nghệ sĩ trẻ. Một số khán giả nói show có điểm trừ về tầm nhìn dù mua hạng SVIP.

TPO - Dưới thời tiết 18 độ C, nhiều fan nữ chọn trang phục hở vai, váy ngắn đi xem concert "Anh trai say hi" tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 7/12.