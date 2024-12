VIDEO: Fan chạy ùa vào sân Mỹ Đình sau 10 tiếng xếp hàng dưới gió lạnh

TPO - Theo quy định của BTC Anh trai say hi, khán giả tham gia concert tối 9/12 làm thủ tục check-in để vào sân từ 12h. Tuy nhiên ngay từ tờ mờ sáng, đám đông đã tập trung trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

TPO - Từ 3h sáng 9/12, nhiều fan đã có mặt ở sân Mỹ Đình, xếp hàng chờ với mong muốn có vị trí đẹp xem show "Anh trai say hi" diễn ra tối 9/12 tại Hà Nội. Một số bạn trẻ tranh thủ ngủ, mang theo đồ ăn giữ sức để 12h check-in vào cổng.

TPO - Sau đêm diễn 7/12 của show "Anh trai say hi" ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều khán giả đánh giá cao tài năng, ngoại hình của 30 nghệ sĩ trẻ. Một số khán giả nói show có điểm trừ về tầm nhìn dù mua hạng SVIP.

TPO - Dưới thời tiết 18 độ C, nhiều fan nữ chọn trang phục hở vai, váy ngắn đi xem concert "Anh trai say hi" tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 7/12.