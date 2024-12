Mặc áo hở vai, váy ngắn đi xem show Trấn Thành và 30 anh trai

TPO - Dưới thời tiết 18 độ C, nhiều fan nữ chọn trang phục hở vai, váy ngắn đi xem concert "Anh trai say hi" tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 7/12.