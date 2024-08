Người đàn ông mất một tinh hoàn, nguy kịch vì căn bệnh hiếm gặp

TPO - Nhập viện trong tình trạng vùng bìu cả hai bên bị hoại tử nặng, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc phải căn bệnh Fournier hiếm gặp. Bệnh nhân đã được chỉ định thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn cắt bỏ một bên tinh hoàn để ngăn chặn nguy cơ sốc nhiễm trùng, nhiễm độc.

Ngày 1/8 BS Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị nhiễm trùng, hoại tử vùng kín, nguy kịch tính mạng. Bệnh nhân là ông N.V.H. (56 tuổi, ngụ tại Long An).

Theo bệnh sử, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, cơ thể ông có biểu hiện bị sưng đau vùng bìu và mông. Bệnh nhân đã được gia đình đưa đến một cơ sở y tế thăm khám, điều trị nhưng tình trạng ngày càng diễn tiến nặng, vùng kín bị lở loét, chảy dịch mủ bốc mùi hôi thối.

Sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã thăm khám, thực hiện xét nghiệm và kiểm tra hình ảnh. Kết quả cho thấy, bệnh nhân mắc bệnh Fournier hiếm gặp gây hoại tử tầng sinh môn, hoại tử tinh hoàn bên trái. Ngay lập tức người bệnh được chỉ định thực hiện phẫu thuật.

Trong cuộc mổ, các bác sĩ đã mở bìu xử lý ổ áp xe, cắt lọc da hoại tử. Qua thám sát ê kíp bác sĩ ghi nhận, tinh hoàn bên trái của bệnh nhân đã bị hoại tử nặng, không còn khả năng điều trị bảo tồn. Sau hội ý nhanh, ê kíp quyết định cắt bỏ tinh hoàn bên trái để tránh nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc đe dọa tính mạng người bệnh. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của người bệnh đang dần bình phục.

Theo BS Nguyễn Vũ An, bệnh hoại tử Fournier (còn gọi là viêm mô tế bào hoại tử Fournier) là một loại nhiễm trùng hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mô mềm của vùng sinh dục, đáy chậu và vùng hậu môn. Bệnh thường xảy ra với nam giới, đặc biệt là những người có hệ miễn dịch suy giảm, mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có vết thương hở ở vùng sinh dục.

Nguyên nhân của bệnh hoại tử Fournier chủ yếu là do nhiễm trùng từ vi khuẩn yếm khí và hiếu khí, như Escherichia coli, Streptococcus và Staphylococcus. Những vi khuẩn này thường xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương, viêm nhiễm hoặc phẫu thuật vùng sinh dục và hậu môn. Khi nhiễm trùng xảy ra, vi khuẩn sẽ nhanh chóng lan rộng và gây ra hoại tử mô mềm.

Khi mắc bệnh này, người bệnh sẽ thấy đau nhức dữ dội ở vùng sinh dục, hậu môn và bẹn, kèm theo sưng tấy, đỏ và nóng, có thể có sốt cao, mệt mỏi và chóng mặt. Đây là một bệnh nhiễm trùng nặng có nguy cơ tiến triển rất nhanh và nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời, hoại tử Fournier có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và tử vong.

Để phòng ngừa bệnh hoại tử Fournier, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, điều trị kịp thời các vết thương và kiểm soát các bệnh lý mạn tính đặc biệt là bệnh tiểu đường. Khi thấy các dấu hiệu bất thường tại cơ quan sinh dục hay vùng tầng sinh môn, người bệnh cần đến bệnh viện sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.