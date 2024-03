TPO - Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM - đánh giá, hàng Việt tại các chợ, cửa hàng, siêu thị… đều chiếm trên 80%. Điều đó chứng tỏ người dân đã thay đổi thói quen và ngày càng tin dùng hàng Việt.

Ngày 8/3, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM đã tổ chức hội nghị Kết nối xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam.

Bà Huỳnh Thị Thu Trang - Giám đốc điều hành Công ty An Phát - cho biết dưa lưới trồng trong nhà màng được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm an toàn nhưng năng suất chỉ bằng 1/3 so với dưa trồng ngoài ruộng vốn sử dụng phân bón hóa học vô tội vạ. Thế nhưng, giá bán 2 loại dưa ra thị trường không chênh lệch bao nhiêu.

“Các nhà sản xuất chân chính đang gặp khó khăn khi sản phẩm của mình phải cạnh tranh với hàng kém chất lượng” - bà Trang nói.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, nhiều sản phẩm của Việt Nam sản xuất có chất lượng tốt, xuất khẩu rất nhiều nhưng tại thị trường nội địa vẫn còn tình trạng hàng hóa kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng.

“Có thời điểm liên tục xuất hiện những thông tin liên quan đến rau bẩn, thực phẩm bẩn từ các địa phương đưa về thành phố bị phát hiện. Chúng ta có đảm bảo rằng tất cả những lô hàng đưa về thành phố đều được kiểm soát không?” - ông Phương đặt vấn đề.

Theo ông Phương, ngành chức năng đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể kiểm soát hết được nguồn gốc hàng hóa. Do đó cần một chế tài chặt chẽ để nâng trách nhiệm của chủ thể tham gia chuỗi cung ứng.

Tại chương trình, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM cho biết, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động luôn trăn trở và mong muốn có những giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng cuộc vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức từ người dân. Theo bà Yến, nhiều hệ thống phân phối xem vấn đề kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng hàng hoá là yếu tố sống còn.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo đề ra chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hoá nhằm kết nối các hệ thống phân phối, hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên tinh thần tự nguyện, cùng xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử; nói không với nhà cung cấp vi phạm tiêu chuẩn chất lượng. Từ đó tạo sức răn đe, định hướng chuỗi cung ứng phát triển lành mạnh, an toàn và có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM - đánh giá, hàng Việt tại các chợ, cửa hàng, siêu thị… đều chiếm trên 80%. Điều đó chứng tỏ người dân đã thay đổi thói quen và ngày càng tin dùng hàng Việt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho rằng, chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa là giải pháp đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân về sản phẩm chất lượng, an toàn. Đồng thời phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn của DN chân chính, trách nhiệm.

Ông Hải đề nghị chương trình phải được triển khai triệt để, các DN, hệ thống phân phối tự nguyện tham gia nhưng phải tuân thủ cam kết; chương trình có giải pháp hỗ trợ DN tìm kiếm cơ hội bán hàng, chia sẻ thông tin thị trường để định hướng sản xuất sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng.

“Các đơn vị liên quan cần tiếp tục phát huy những điểm mạnh đạt được. Đồng thời nghiên cứu tìm tòi, tháo gỡ các khó khăn; đặc biệt là tìm các cách làm mới, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố” - ông Hải cho biết.