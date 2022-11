Ngôi sao dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup 2022 đem hết tiền thưởng đi giúp trẻ em ở quê nhà

TPO - Cầu thủ nổi bật nhất World Cup 2022 đến thời điểm này là Enner Valencia vừa hứa quyên góp mọi khoản tiền anh kiếm được từ giải đấu tại Qatar để giúp trẻ em quê nhà thoát khổ.

Valencia, 33 tuổi, đã lọt vào danh sách đua tranh Chiếc giày vàng World Cup 2022 với 3 bàn thắng sau 2 trận đầu, ngang bằng thành tích của Kylian Mbappe. Từ đầu giải, cả 3 lần Ecuador phá lưới đối thủ đều nhờ công Valencia. Nỗ lực giành vinh quang của anh ở Qatar được ghi nhận hơn khi xuất phát điểm của cầu thủ này rất thấp.

Anh sinh ra và lớn lên ở Esmeralda, một tỉnh biên giới gần Colombia. "Đây là khu vực có tỷ lệ giết người cực cao, khiến nó trở thành một trong 10 nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Nó được biết đến là vùng đất bị lãng quên ở Ecuador", The Mirror bình luận.

Nhưng Valencia không lãng quên quê hương mình. Anh khẳng định sẽ dồn toàn bộ tiền mình kiếm được từ Qatar để giúp đỡ trẻ em tại đây đổi đời. Một quỹ do Valencia đứng tên sẽ được triển khai. Quỹ này tài trợ cho một số dự án xã hội ở Esmerelda, mang đến những bữa ăn, mở trường học cho trẻ em nghèo...

Valencia hy vọng rằng khoản tiền anh đóng góp có thể đổi đời cho nhiều hoàn cảnh, những người sống trong môi trường hết sức nguy hiểm.

Chính tiền đạo 33 tuổi này cũng từng cảm nhận được nguy hiểm nơi anh ở. Hai năm trước, vào đúng ngày ký hợp đồng với Fenerbahce, em gái Erci của anh đã bị một băng đảng bắt cóc. "Cô sau đó đã được trả tự do nhưng chưa bao giờ chúng ta biết được sự tự do của cô ấy được đánh đổi như thế nào", The Mirror viết.

Với 4 điểm đang có, trận cuối Ecuador chỉ cần hòa Senegal là giành vé đi tiếp. Lúc đó, họ sẽ được FIFA thưởng 13 triệu USD nhờ thành tích vượt qua vòng bảng và nếu vào sâu, tiền thưởng sẽ tăng thêm.

Do vậy, mỗi thành viên của ĐT Ecuador hứa hẹn sẽ bỏ túi vài trăm ngàn USD sau World Cup 2022, chưa kể các khoản thưởng khác từ liên đoàn nước nhà và doanh nghiệp. Đó là lý do Valencia hy vọng anh có thể giúp nhiều mảnh đời ở quê hương Esmeralda bước sang trang mới.