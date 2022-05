Ngoại trưởng Mỹ 'mượn' bài hát của Taylor Swift để gửi lời tới Tổng thống Putin

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã "mượn" ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Taylor Swift để gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại Đại học Georgetown hôm 21/5 khi nhận bằng Tiến sĩ danh dự, Ngoại trưởng Blinken tự so sánh mình với nữ ca sĩ Taylor Swift - người từng 11 lần giành giải Grammy, đồng thời vừa nhận bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học New York (NYU).

"NYU đã chọn Taylor Swift làm diễn giả phát biểu tại lễ trao bằng. Giờ đây, tôi muốn bắt đầu bài phát biểu bằng việc đề cập đến một vấn đề khó nói. Nhưng các nhân viên không cho phép tôi mang cây đàn guitar của mình lên đây để hát tặng Tổng thống Nga Putin ca khúc 'We Are Never Ever Getting Back Together' (tạm dịch: Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại với nhau)", ông Blinken nói, khiến khán giả bật cười. "Họ nói rằng điều đó là phi ngoại giao, và có thể gây phản cảm".

Phát ngôn của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra cùng ngày khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký gói viện trợ kinh tế và quân sự trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine, và sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ đang có kế hoạch duy trì lực lượng quân sự tại châu Âu ở mức 100.000 quân trong tương lai gần.

Cũng trong ngày 21/5, Mátxcơva đã công bố danh sách 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Nga, trong đó có Tổng thống Mỹ Biden và Ngoại trưởng Blinken.

Minh Hạnh