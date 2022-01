Ngỡ ngàng với 'đường tu' của trụ trì Tịnh thất Bồng Lai vừa bị khởi tố

TPO - Theo các clip đưa lên mạng xã hội, những người ở Tịnh thất Bồng lai thường gọi ông Lê Tùng Vân là ‘Thầy ông nội’ hay ‘Hoà thượng’, ‘Đại đức Thích Tâm Đức’. Tuy nhiên, theo tìm hiểu chưa có cơ quan, tổ chức tôn giáo nào xác nhận ông Vân từng tu hành.

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) – nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ" nên đã vào cuộc xác minh, điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan.

Trước đó, trong các clip đưa lên mạng xã hội, những người ở Tịnh thất Bồng lai thường gọi ông Lê Tùng Vân là ‘Thầy ông nội’ hay ‘Hoà thượng’, ‘Đại đức Thích Tâm Đức’. Bản thân ông Lê Tùng Vân thường xưng là 'trụ trì' của Tịnh thất Bồng Lai.

Được biết, ông Vân quê ở An Giang, hộ khẩu đăng ký ở quận 6, TPHCM. Khoảng sau năm 1975, ông Vân rời quê lên TPHCM lập nghiệp.

Từ năm 1990, ông Vân lập Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh (TPHCM), rồi tự giới thiệu đây là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa…

Đến ngày 25/7/2007, UBND huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động Trại dưỡng lão- cô nhi Thánh Đức vì có nhiều phản ánh cơ sở này nhận trẻ mồ côi để lừa tiền từ thiện và bạo hành trẻ em.

Năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) mua lại nhà, đất gần 2.000m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa làm điểm tu tại gia. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc và tự xưng mình là hòa thượng Thích Tâm Đức. Ngôi nhà của bà Cúc được đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân làm trụ trì.

Ngày 1/1/2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An trong văn bản gửi cơ quan chức năng khẳng định: "Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý, những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội".

‘Tiến quân’ vào showbiz và đường tới lao lý

Vào năm 2017, cuộc thi Bolero tuyệt đỉnh của một đài truyền hình có sự xuất hiện của 2 "nhà sư" Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên.

Tại vòng thi này, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đã tự nhận là trẻ mồ côi, được ‘thầy’ Lê Tùng Vân nuôi dưỡng tại Tịnh thất Bồng Lai.

Khi đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Long An đã lên tiếng phản hồi, cho rằng 2 thí sinh trên đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, đồng thời khẳng định Tịnh thất Bồng Lai cũng không phải là chùa của Giáo hội.

Đơn vị tổ chức đã làm việc với Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên. Cả 2 đã thừa nhận không phải là nhà sư như đã từng nói. BTC đã xoá hình ảnh của 2 thí sinh và Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên cũng xin rút khỏi cuộc thi.

Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên là 2 trong số 4 người của Tịnh thất Bồng Lai vừa bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) khởi tố bị can về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Hai bị can này cùng với Lê Thanh Trùng Dương (26 tuổi) bị cơ quan công an bắt tạm giam.