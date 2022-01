Vụ Tịnh thất Bồng Lai 'rất đau lòng', cần ngăn chặn những vụ việc tương tự

+ Vụ việc gây rúng động ở Tịnh thất Bồng Lai với hàng loạt đối tượng đã bị Công an tỉnh Long An khởi tố, ông đánh giá ra sao về vụ việc này?

- Trước tiên, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia đời sống tôn giáo. Tuy nhiên, sự tôn trọng của chúng ta trên cơ sở những người tham gia tín ngưỡng tôn giáo cũng tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm quy định của các tôn giáo.

Câu chuyện của Tịnh thất Bồng Lai khiến chúng ta phải nghĩ nhiều hơn đến việc làm thế nào để lành mạnh hơn đời sống tôn giáo tín ngưỡng, nhận thức đúng và đầy đủ hơn về tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là vai trò của tín ngưỡng tôn giáo trong việc phát triển văn hóa, trong định hướng phát triển đạo đức con người.

+ Cơ quan điều tra đã vào cuộc và ông mong muốn gì về việc này?

- Chúng ta mong muốn các cơ quan pháp luật làm rõ hơn những sai phạm trong vụ việc Tịnh thất Bồng Lai. Điều này để dọn đường cho những định hướng về nhận thức, định hướng về môi trường trong lành hơn cho các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Đồng thời tránh những tiêu cực, những sai sót không cần thiết trong sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo chung của đất nước.

+ Ông thấy sao khi vụ việc ở Tịnh thất Bồng Lai đã kéo dài, nhưng đến nay các cơ quan chức năng mới quyết liệt xử lý?

- Về vụ việc này chúng ta phải hết sức tôn trọng cách thức làm việc của các cơ quan chức năng. Vì khi một sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng phải có những thủ tục, trình tự nhất định để xử lý. Chúng ta đánh giá cao việc các cơ quan chức năng đã nhận ra bản chất của sự việc, đồng thời tích cực giải quyết, đưa ra những kết luận cụ thể.

Theo tôi, thượng tôn pháp luật vẫn là quan trọng nhất. Chính vì thế, chúng ta mong chờ rằng các cơ quan chức năng sẽ đưa ra những kết luận cuối cùng. Từ đó, tạo điều kiện cho chúng ta những đánh giá sâu sắc hơn về vấn đề này.

+ Trên mạng xã hội hiện đang lan truyền những thông tin rất rúng động về vụ Tịnh thất Bồng Lai, nếu những thông tin đó là sự thật thì đây là vấn đề rất đau lòng, thưa ông?

- Quả đúng như vậy! Tuy nhiên, chúng ta cần xác minh thông tin trên mạng. Nhưng nếu đúng sự việc xảy ra như vậy thì đây là vi phạm thuần phong mỹ tục của đất nước, vi phạm những định hướng giá trị đạo đức của dân tộc, và chắc chắn là đau lòng mà chúng ta cần phải lên án.

+ Theo ông liệu chúng ta có nên rà soát tình trạng này, để ngăn chặn không để xảy ra những “tịnh thất” khác?

- Khi phát hiện ra sự việc, chúng ta phải quan niệm rằng, đây có thể không phải là sự việc cá biệt. Nó có thể diễn ra ở nơi nào đó, ở nơi này, nơi khác. Vì thế, cần phải có những rà soát ở những nơi khác. Trên tinh thần rà soát đó, chúng ta tìm ra bản chất của sự việc để có những chính sách, sửa đổi những quy định để làm sao không xảy ra những sự việc tương tự như thế này nữa trong tương lai. Theo tôi, đó mới là giải pháp mang tính tổng thể.

Cảm ơn ông!

Như Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 7/1, Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".