Thông tin tìm thấy Diễm My ở Tịnh thất Bồng Lai là sai sự thật

Sáng 7/1, Công an tỉnh Long An cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cô gái tên Võ Thị Diễm My, người từng ở Tịnh thất Bồng Lai.

Trong cuộc trò chuyện trực tiếp trên mạng xã hội vào tối 6/1, ông Võ Văn Thắng (ở TP.HCM) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy con gái Võ Thị Diễm My và một phụ nữ khác tại Tịnh Thất Bồng Lai, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Nhận tin này, những người tham gia cuộc trò chuyện không giấu được vui mừng Ông Thắng và vợ đã tức tốc đến Long An để gặp con trong đêm. Tuy nhiên, sáng 7/1, trao đổi với Zing, ông Thắng cho biết thông tin tìm thấy Diễm My là sai sự thật. “Chúng tôi đang tiếp tục tìm con gái và đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng”, cha của Diễm My nói.

Công an tỉnh Long An cũng xác nhận thông tin tìm thấy Diễm My lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Lực lượng chức năng chưa nắm được thông tin cô gái này đang ở đâu. Qua khám xét Tịnh thất Bồng Lai, cảnh sát không phát hiện cô gái nào tên Võ Thị Diễm My.

Trước đó, hồi tháng 9/2019, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (vợ ông Thắng) gửi đơn trình báo đến Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về việc con gái Võ Thị Diễm My (20 tuổi) bỏ nhà ra đi.

Bà Mai cho biết có thể con gái bà đã cùng Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) đến nhà bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai) ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công an địa phương xác định hồ sơ lưu trú hộ bà Cao Thị Cúc có 10 người. Trong đó, một người chưa đăng ký tạm trú và không có ai tên Võ Thị Diễm My.

Ngày 5/10, ông Võ Văn Thắng tiếp tục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Diễm My.

Ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú Tịnh thất Bồng Lai), gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi. Ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng chị này chạy ra sau tịnh thất trốn tránh.

Cuối năm 2019, Công an huyện Đức Hòa kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai. Lực lượng chức năng phát hiện cô gái này có sức khỏe không tốt nên đã bàn giao cho gia đình ông Thắng chăm sóc. Tuy nhiên, cô gái này đã leo tường rào bỏ trốn khỏi nhà và mất tích đến nay đã hơn 2 năm.

Hôm 4/1, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai để làm rõ dấu hiệu phạm tội Loạn luân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Lực lượng chức năng đã tạm giữ ông Lê Tùng Vân (89 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) cùng một số người để lấy lời khai. UBND huyện Đức Hòa cho biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Cơ sở này là do ông Lê Tùng Vân cùng một số người đến từ TP.HCM lập nên. Lực lượng chức năng tỉnh Long An cũng xác định những đứa trẻ sống trong Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi mà sống cùng với mẹ. Năm 2019, Diễm My bỏ nhà đến nơi đây ở. Người nhà cô gái này kéo đến tìm con và xảy ra xô xát khiến một người trong tịnh thất bị thương.

