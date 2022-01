Người dân kể thời khắc công an khám xét Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 6/12, một ngày sau khi Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét và ra quyết định khởi tố vụ án tại cơ sở tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (nằm ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), khu vực xung quanh tịnh thất vẫn được lực lượng chức năng canh phòng nghiêm ngặt, người lạ không thể tiếp cận.

Trưa 6/1, theo ghi nhận của PV, khu vực xung quanh Tịnh thất Bồng Lai, trong bán kính khoảng 300 m, các con đường dẫn vào tịnh thất đều được an ninh canh phòng nghiêm ngặt.

Người dân, youtuber không được phép quay phim, chụp hình gần khu vực này với lý do lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra.

Từ đường lớn quốc lộ N2, có một con đường đất nhỏ dẫn vào sâu vào khu dân cư nơi tịnh thất được xây dựng. Từ đây di chuyển khoảng 1,5 km là tới Tịnh thất Bồng Lai.

Men theo một con đường đất nhỏ ven ruộng lúa dẫn vào tịnh thất, phóng viên dừng lại ghi hình cách khoảng 200 m thì lập tức lực lượng chức năng có mặt và nhắc nhở, không được tiếp cận gần và ghi hình khu vực này.

Theo người dân địa phương, trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng luôn túc trực suốt ngày đêm, người dân không có ai có thể tiếp cận khu vực này. Ngoài ra, vài tháng gần đây những người sống trong tịnh thất đã xây dựng thêm nhà 2 tầng phía sau không gian thờ tự cũ. Tuy nhiên, khi tòa nhà đang xây được móng, trụ, phần khung thì khu Tịnh thất Bồng Lai này bị công an khám xét, phải tạm dừng thi công.

Ông Huỳnh Văn Lánh (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) cho biết, hai ngày qua khu vực này lực lượng chức năng chốt chặn rất chặt, người dân khu vực ra vào cũng được kiểm tra kỹ.

Theo ông Lánh, sáng 4/1, hàng chục công an có mặt, bao vây toàn bộ khu vực Tịnh thất Bồng Lai, chặn các đường hẻm xung quanh, người dân không thể tiếp cận gần hiện trường, phía bên ngoài rất đông YouTuber đứng bên ngoài để ghi hình.

"Khi nghe tin mấy người trong đó bị khởi tố tội loạn luân thì cũng có phần bất ngờ, tuy nhiên tôi nghĩ khởi tố vậy là hợp lý. Trước đây, bà con cũng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ nên không dám nói. Từ khi tịnh thất được xây dựng, ở đó luôn đóng cửa kín mít, người dân xung quanh cũng ít khi được vào thắp hương cúng bái lắm. Trong đó họ làm những gì làm sao mình biết được", ông Lánh nói.

Đến sáng 6/1, an ninh có nới lỏng hơn, nhiều YouTuber đã rời đi sau hơn 2 ngày đêm không "thu hoạch" được gì. Người dân khu vực có thể ra vào các hẻm nhỏ xung quanh tịnh thất bình thường.

Như thông tin ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án và khẩn trương điều tra 3 tội danh xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Các tội danh đang được điều tra gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; tội loạn luân.

Theo thông tin từ công an, vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An mua gần 2.000 m2 nhà, đất. Sau đó, bà Cúc sửa chữa để làm điểm tu tại gia.

Sau đó, năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ phường 10, quận 6, TPHCM) chuyển về xã Hòa Khánh Tây sống chung với bà Cúc. Ông Vân và bà Cúc có mối quan hệ phức tạp.

Thời điểm này, ông Vân nhận nuôi con nuôi với danh nghĩa làm từ thiện và tự thành lập Tịnh thất Bồng Lai, sau này đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ.

Điều tra của cơ quan chức năng cũng cho biết, trước đó, vào năm 2007, ông Vân cũng tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức (trụ sở tại huyện Bình Chánh, TPHCM) để nhận con nuôi.

Tuy vậy, do không chấp hành quy định về tạm trú và đăng ký nhận nuôi con, nên huyện Bình Chánh đã chấm dứt hoạt động cơ sở của ông Vân.

Từ năm 2015 đến nay, cơ sở Tịnh thất bồng lai đã có 18 người cư trú. Trong đó có 6 trẻ em và cả 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không phải trẻ mồ côi. Nhưng tịnh thất Bồng Lai vẫn lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi giúp đỡ của nhiều người trong nước cũng như nước ngoài.

Kết quả điều tra còn cho biết, đa số trẻ em sinh sống tại tịnh thất Bồng Lai đều là con cháu có quan hệ huyết thống với ông Vân.

Thông tin từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp. Những người đang sinh sống tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo và Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để trục lợi.