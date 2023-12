Nghiêm cấm các hành vi tiêu cực khi thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

TPO - Tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình, quy chế thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trên tinh thần công khai, minh bạch, nghiêm cấm các hành vi tiêu cực trong công tác này.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 10444/UBND-NC ngày 7/12 về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng, điện lực, kịp thời khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, nhất là ở cơ sở. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, tập trung hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, tham mưu các giải pháp trước mắt và lâu dài bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra (hoàn thành trước ngày 31/12/2023).

Thực hiện nghiêm quy trình, quy chế thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên tinh thần công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm các hành vi tiêu cực trong công tác này.

Sở Xây dựng tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc việc quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tham mưu triển khai thực hiện quy định về cấp nước phòng cháy, chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; ưu tiên mọi nguồn nước sử dụng cho phòng cháy, chữa cháy.

Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và rút giấy phép kinh doanh ngay đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan, chủ công, nòng cốt là Công an cấp huyện và UBND cấp xã tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thoát nạn cho người dân.

Trong năm 2023, hoàn thành chỉ tiêu trên toàn tỉnh mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 100% người làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy. 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ, ngay từ cơ sở (hoàn thành trước ngày 31/12/2023).

Đồng thời, gắn trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm nếu xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.