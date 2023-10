'Tuýt còi' doanh nghiệp vi phạm phòng cháy chữa cháy

TPO - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với công trình nhà máy của Công ty TNHH công nghiệp Sunwell Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.