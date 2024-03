Nghi án người phụ nữ bị chồng cũ sát hại dã man

TPO - Người đàn ông dùng rựa chém liên tục vào vợ cũ tử vong tại chỗ. Một số người chứng kiến vụ việc đã dùng ghế can ngăn song bất lực trước sự hung hãn của đối tượng.

Chiều 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, người phụ nữ đang đứng bán nước mía trên Quốc lộ 14, đoạn gần UBND phường Hưng Long (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thì bị một người đàn ông dùng rựa chém liên tục.

Lúc này, một số người chứng kiến vụ việc đã dùng ghế, gậy để can ngăn song bất lực trước sự hung hãn của đối tượng.

Do bị chém nhiều nhát, người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Chơn Thành nhanh chóng tới phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu từ người dân sống gần hiện trường vụ việc, nghi can giết người là chồng cũ của nạn nhân, hai người đã ly dị. Sau khi gây án, nghi can rời khỏi hiện trường và công an tiến hành bắt giữ.

Danh tính nạn nhân và nghi can hiện tại vẫn chưa được cơ quan công an thông tin.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.