Khởi tố vụ án đánh bạc qua mạng với số tiền hàng trăm tỷ đồng

TPO - Ngày 1/3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” đối với 4 bị can, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp.