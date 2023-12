Vĩnh Long triệt xóa 2 tụ điểm cá cược đá gà ăn tiền

Vào thời gian trên, lực lượng công an kiểm tra quán cà phê trên địa bàn ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, phát hiện 19 đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn đang tụ tập đánh bạc trái phép, với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet.

Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 11 xe mô tô, 20 điện thoại di động (trong đó có 11 điện thoại phát trực tiếp các trận đấu gà) cùng số tiền trên người các đối tượng trên 37 triệu đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống nằm sâu trong cánh đồng thuộc ấp Phú Thọ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình.

Ngay khi thấy lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy ra nhiều hướng để tẩu thoát, tuy nhiên 10 đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4 con gà, 4 cặp cựa, 1 cân đồng hồ, 7 điện thoại di động, 20 cuộn băng keo cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Được biết, điểm đánh bạc này đã từng bị lực lượng công an triệt xóa nhưng các đối tượng vẫn tụ tập tại đây để đánh bạc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sáng 15/12, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm.

Theo đó, bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024, công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, trước mắt là trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2024.