Khởi tố phó chủ tịch hội phụ nữ phường đánh ghen bằng dao

TPO - Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy (35 tuổi), Phó chủ tịch hội phụ nữ phường có hành vi đánh ghen bằng dao ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Chiều 7/3, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Thúy (35 tuổi, Phó chủ tịch hội phụ nữ một phường ở thị xã Đông Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại một khách ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, bà Thúy là nghi phạm đã dùng dao tấn công gây thương tích cho chồng là ông P.N.H. (38 tuổi, Hiệu phó một trường Tiểu học ở thị xã Đông Hòa) và bà L.T.T.Q. (38 tuổi, cùng ở thị xã Đông Hòa). Trong đó, bà Q. phải đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể.



Như Tiền Phong đưa tin, trưa 21/2, ông P.N.H. cùng bà L.T.T.Q. đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở đường Nguyễn Du, TP Tuy Hòa. Do đã nghi ngờ chồng ngoại tình, nên bà Nguyễn Thị Lệ Thuý đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để đánh ghen.

Sau khi xác định được số phòng mà người chồng và bà Q. đang thuê để nghỉ, bà Thuý ập đến dùng dao gây thương tích cho ông H. và bà Q. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.