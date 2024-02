Phó chủ tịch hội phụ nữ phường mang dao đến khách sạn đâm chồng và tình địch bị thương

TPO - Hiệu phó một trường tiểu học ở TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bị vợ dùng dao đâm trọng thương khi phát hiện người này đang ở trong khách sạn với một phụ nữ khác.

Ngày 22/2, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa cho biết, đơn vị này đang giải quyết vụ cố ý gây thương tích khiến hai người bị thương, xảy ra tại một khách sạn ở đường Nguyễn Du, Phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 21/2, ông P.N.H. (Phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở TX Đông Hòa) cùng bà Lê Thị T.Q. (SN 1986, ở phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa) đến thuê phòng nghỉ theo giờ tại khách sạn ở đường Nguyễn Du, TP Tuy Hòa.

Do nghi ngờ chồng ngoại tình từ lâu, vợ ông H. là bà Nguyễn Thị L.T. (SN 1989, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ một phường ở TX Đông Hòa) đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để chờ đánh ghen.

Sau thời gian chờ đợi, bà T. đã xác định được số phòng mà người chồng và tình nhân đang thuê để nghỉ. Khi phát hiện ông H vừa từ bên trong phòng nghỉ bước ra, bà T. ập đến, lấy con dao Thái Lan mang theo yêu cầu mở cửa bước vô trong phòng để bà chụp ảnh làm chứng cứ chứng minh mối quan hệ bất chính giữa người chồng với bà Q. trong phòng nghỉ.

Do ông H. từ chối rồi quay người bước đi, nên bà T. dùng dao đâm vào lưng ông H. Ngay sau đó, bà T. đập cửa phòng nghỉ yêu cầu bà Q. mở cửa rồi xông vào dùng dao đâm 'tình địch' 3 nhát vào vùng mặt, đầu và tay.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương đến hiện trường đưa nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa phối hợp Công an phường 7 thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí có liên quan để điều tra và xử lý vụ việc.