Nghệ An phê bình 4 chủ tịch huyện

TP - Sau khi UBND tỉnh Nghệ An ra “tối hậu thư” giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, các địa phương đã huy động lực lượng, dồn sức tháo gỡ vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch cao tốc Bắc - Nam ngay trong tháng 3.

Trung tuần tháng 3/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh có công văn phê bình 4 chủ tịch huyện, thị do không thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Báo cáo về tiến độ dự án, thị xã Hoàng Mai cho biết có 4 hộ ở xã Quỳnh Trang và 7 hộ ở xã Quỳnh Vinh đã mời nhận tiền 2-3 lần, tiến hành đối thoại nhưng chưa thống nhất nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, hộ ông Lê Sỹ Hồng (trú xã Quỳnh Trang) đề nghị đền bù đất vườn và 100% tài sản, đã mời nhận tiền 3 lần, nhưng không thống nhất nhận tiền. Đối với đất giáo xứ Sơn Trang, đã đối thoại 3 lần, mời nhận tiền 2 lần,…Hộ ông Nguyễn Trọng Đồng, Lê Sỹ Ba được Hội đồng giải phóng mặt bằng lập hồ sơ bồi thường theo loại đất nông nghiệp, gia đình có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường theo loại đất nông nghiệp. UBND thị xã đã thành lập đoàn thanh tra giải quyết khiếu nại.

UBND huyện Yên Thành vừa có công văn số 43/BC-UBND phúc đáp về tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Đô Thành. Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện đã hoàn thành ban hành các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan đến quy hoạch dự án.

Tuy nhiên đến nay còn hộ ông Luyện Hồng Thái (xóm Xuân Lai, xã Đô Thành) chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng. Dù đã tuyên truyền, vận động nhưng hộ gia đình vẫn không đồng thuận. Cùng ngày, UBND huyện Yên Thành đã ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với thửa đất của ông Luyện Hồng Thái. Dự kiến triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất hoàn thành trước ngày 31/3.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, đi qua tỉnh Nghệ An dài 87,84km, có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng; thuộc 2 dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Công trình đi qua địa bàn TX. Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

Tại huyện Hưng Nguyên, đoạn đi qua xã Hưng Yên Nam còn hộ ông Phạm Hữu Thực, ông Nguyễn Văn Diện chưa nhận tiền do đang đề nghị thu hồi hết phần diện tích còn lại. Hộ ông Phan Ngọc Dũng (xã Hưng Nghĩa), huyện đã phê duyệt phương án, đã nhận đất tái định cư, tiền tài sản chưa thống nhất nhận, tiếp tục vận động nhận tiền trước ngày 23/3,… Công trình đường điện cao thế, trung thế, hạ thế đã hoàn công tác giải phóng mặt bằng các cột, đang tiến hành thi công phần móng cột.

Giải thích về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Phạm Văn Hào - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hoàng Mai cho hay: “Công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số ít hộ dân ở hai xã Quỳnh Vinh và Quỳnh Trang chưa đồng thuận.

Đối với những hộ đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ nhà nguyên do là các hộ nhận tiền đền bù sát Tết Nguyên đán. Một thực tế là mặc dù Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà ở nhưng không có nhà để thuê. Chính quyền địa phương đang đôn đốc, trong vòng tháng 3 này phải bàn giao hết mặt bằng”.

Ông Phan Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu trần tình, đến nay huyện còn hơn 10 hộ dân tại xã Diễn Đoài chưa đồng ý phương án đền bù. Các hộ dân này kiến nghị về mức tiền đền bù hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, theo quy định của tỉnh thì mức hỗ trợ tối đa trên địa bàn Nghệ An là 2 lần nhưng các hộ muốn hỗ trợ mức 5 lần.

Nội dung này, qua các lần vận động và đối thoại, lãnh đạo huyện cũng như các sở, ngành đã trả lời rõ là không được. Huyện đang tích cực vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu và chấp hành, trả mặt bằng cho dự án, mặt khác xây dựng quy trình cưỡng chế để bàn giao hết mặt bằng trước ngày 25/3.