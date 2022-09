Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong

TPO - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã khiến địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu, cô lập. Trong đó, nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh bị ngập sâu. Nhiều gốc cây xanh cũng đã bị bật gốc, đổ ngã do mưa to, gió lớn; 2 người chết và 1 người mất tích...