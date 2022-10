Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng do mưa lũ, gần 20.000 ngôi nhà ngập trong nước

TPO - Tính đến hôm nay (1/10), mưa lũ tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã khiến 7 người chết, gần 20.000 ngôi nhà ngập trong nước và thiệt hại nặng về tài sản. Dự báo, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các khu dân cư khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để sơ tán, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sau mưa lũ.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, hiện nay, lũ trên sông Cả (Nghệ An), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) và mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên; sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) biến đổi chậm. Dự báo trong 13 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông La lên trên báo động 1 (BĐ), sau đó xuống chậm.

Cảnh báo ngày 1/10, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu Mã lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã ở dưới mức BĐ1.

Đáng chú ý, trong 2 ngày qua khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-400mm. Từ hôm nay đến ngày mai (2/10), ở khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; riêng Quảng Ninh và Thanh Hóa 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đề phòng sự cố công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão; huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch sinh hoạt để nhanh chóng khôi phục hoạt động bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân.

7 người chết, gần 20.000 ngôi nhà ngập trong "biển" nước. Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong mấy ngày mưa lũ liên tục đã khiến Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng. Tính đến 1/10, tại Nghệ An đã có 7 người chết; 20 ngôi nhà thiệt hại trên 70%; 121 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 1.120 hộ phải di dời; 18.828 nhà bị ngập (Nghệ An 17.489, Hà Tĩnh 1.339). Ngoài ra, có 1.661 ha lúa; 8.146 ha hoa màu; 2.278 ha cây công nghiệp, ăn quả, hằng năm, lâu năm; 135 ha rừng, 7.614 ha ao hồ, 715 tấn muối bị thiệt hại. Đặc biệt, mưa lớn khiến 411 con gia súc, 83.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 119 điểm trường bị ảnh hưởng và 8.210m kênh mương, 21 đập loại nhỏ bị hư hỏng; 77 cầu, cống bị hư hỏng; 1.550m bờ sông bị sạt lở.