Mưa lũ ở Nghệ An - Hà Tĩnh: Đê vỡ, nhà ngập, nhiều người chết và mất tích

TP - Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 khiến đê vỡ, hơn 8.100 ngôi nhà ở Nghệ An bị ngập, 7 người chết và mất tích. Còn tại Hà Tĩnh, nước lũ rút chậm, cô lập hàng trăm hộ dân, quốc lộ 1A bị ngập sâu.

Trắng đêm “vá” đê

Khoảng 20h tối 29/9, đê kênh thấp (còn gọi là đê Hội Tĩnh) đoạn qua xóm 7, Làng Rào, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bị vỡ, gần 1.700 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu bị đe dọa. Trong đêm, hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, chính quyền địa phương cùng người dân đội mưa khắc phục sự cố. Mưa lớn kết hợp với nước lũ dâng cao khiến việc gia cố đê gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 6 giờ sáng 30/9, các lực lượng chức năng đã cơ bản “vá” được đê, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Thành Long (SN 1967, trú xóm 7, xã Hưng Đạo) cho biết, tối 29/9, trong lúc ông đang kiểm tra vật nuôi thì bất ngờ phát hiện một đoạn đê Hội Tĩnh bị vỡ. Ngay lập tức ông đã báo với xóm trưởng. “Trong đêm, người dân cùng chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội, công an đã vác các bao cát để ngăn dòng chảy. Đê vỡ khiến toàn bộ diện tích nuôi cá nước ngọt của gia đình bị cuốn trôi, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng”, ông Long chia sẻ.

Theo ông Long, năm 1989, đoạn đê Hội Tĩnh này cũng từng bị vỡ. Hàng năm, chính quyền địa phương cùng người dân đều tích cực gia cố, chống sụt lở. Mặc dù đoạn đê đã được vá bằng số lượng lớn các bao tải cát, đá, nhưng do thời tiết thất thường, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, nguy cơ tái vỡ đê vẫn hiện hữu.

Ông Lê Huy Khoa, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết: “Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân cùng 400ha cây trồng trên địa bàn xã và các địa phương lân cận. Mùa mưa bão hàng năm, đê kênh thấp này bị tràn nước liên tục, gây ngập úng. Năm nay nước dâng lên nhanh, chảy xiết. Thống kê sơ bộ, sự cố vỡ đê đã gây thiệt hại 8ha cá vụ 3 và 8,5ha chuyên cá, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng”.

Hà Tĩnh chìm trong nước lũ

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, quốc lộ 1A, đoạn xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị ngập sâu. Hiện lực lượng chức năng đã cắm biển cấm mọi phương tiện qua lại tại tuyến đường này để đảm bảo an toàn. Ông Đặng Văn Hoài - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho hay, khu vực quốc lộ 1A qua địa bàn bị ngập từ rạng sáng 30/9. Đoạn đường bị ngập có chiều dài khoảng 50m, độ sâu từ 0,5-0,7m, nước chảy xiết, nguy cơ mất an toàn khi phương tiện qua lại.

Để đảm bảo giao thông, ngành chức năng đã bố trí chốt chặn hai đầu, phía Bắc, phân luồng từ cầu Bến Thủy 2 (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), phía Nam từ ngã tư ở trung tâm thị xã Hồng Lĩnh để cấm mọi phương tiện đi vào vùng nguy hiểm. Dù đã ngừng mưa nhưng nước lũ rút chậm, đến trưa 30/9, tại các xã Sơn Tiến, Kim Hoa (huyện Hương Sơn); xã Quang Vĩnh, Trường Sơn (huyện Đức Thọ); xã Thọ Điền, Đức Bồng (huyện Vũ Quang) vẫn đang ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Đặc biệt, tại nhiều điểm trường ở vùng thấp trũng ngập sâu trên 1m. Đến nay hơn 30.000 học sinh tại Hà Tĩnh vẫn chưa thể đến trường.

Tại Nghệ An, mưa lớn trong những ngày qua đã làm 7 người chết và mất tích; hơn 8.100 nhà dân trên địa bàn tỉnh bị ngập, chủ yếu ở các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Hưng Nguyên…; 88 hộ dân phải di dời. Bên cạnh đó, hoa màu, gia súc thiệt hại nặng nề. Mưa lũ làm 27 điểm trường trên địa bàn Nghệ An bị ảnh hưởng; 35 vị trí bị ngập sâu, trong đó có các tuyến quốc lộ 48, 48E, 48B, 15; 17. Ngoài ra, 38 vị trí ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở ta luy âm, ta luy dương.