Mưa lũ ở Nghệ An, Hà Tĩnh: Chủ động ứng phó

TP - Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 (bão Noru), từ chiều tối 28/9, tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ. Mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh khiến nước trên sông dâng nhanh, gây úng ngập, chia cắt cục bộ. Hàng nghìn người dân trắng đêm chạy lũ.

Chạy lũ

Bà Nguyễn Thị Thu (trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) cho biết, đêm 28/9, khi bà đang chìm trong giấc ngủ thì nước bất ngờ áp sát nhà, mấp mé giường. Bà cùng con cháu cuống cuồng tháo chạy.

Khi mặt trời lên, nhiều xóm làng đã ngập chìm trong biển nước. Mọi con đường dẫn vào các thôn đều bị nước cô lập, chia cắt. “Nước lên rất nhanh, ai cũng hoảng sợ. May được lực lượng cứu hộ đưa đi tránh trú mới cảm thấy yên tâm”, bà Thu nói.

Ông Hồ Hữu Châu, Chủ tịch UBND Thị trấn Cầu Giát cho hay mưa lũ đã khiến khoảng 70 hộ dân bị nước tràn vào nhà; 48 hộ dân nằm sát mặt đường tại khối 4 và khối 6 bị ngập lụt do những khu vực này là vùng trũng tại địa phương.

Ngay trong đêm, chính quyền xã đã huy động các lực lượng hỗ trợ bà con kê cao đồ đạc, tài sản. Những hộ có nguy cơ lụt nặng được vận động đi tránh trú tại nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ tại Nghệ An đã làm 2 người chết, 1 người mất tích, hàng trăm điểm sạt lở. Đặc biệt, tại xóm 4 xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, mưa to, gió lớn đã khiến một đoạn đê đập Hóc Côi có nguy cơ bị vỡ. Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng phải trắng đêm tập trung vật lực, phương tiện gia cố thân đập, tránh sự cố đáng tiếc.

Huyện Thanh Chương cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Ngoài thiệt hại về người, toàn huyện có 509 nhà bị ngập, 2 điểm trường ở Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 5 nhà dân bị sạt lở, 1 nhà bị đổ sập.

Có gần 500 mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị tại huyện này bị sập; hơn 4km đường bê tông và 800 mét kênh mương bị sạt lở; 95 ha ngô và rau màu, 10ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 150,8ha ao cá bị trôi...

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện Thanh Chương cắt cử lực lượng ứng trực các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Tại các huyện miền núi Nghệ An, mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng nặng nề. Các tuyến giao thông như quốc lộ 7 đi các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương bị ách tắc do sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Dốc Chó (huyện Con Cuông). Tuyến quốc lộ 48 đi các huyện Quế Phong, Quỳ Châu bị chia cắt do ngập lụt đoạn khu vực thị xã Thái Hòa. Lượng đất đá tràn xuống đường lớn và nước dâng ngập gần 1m nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này.

Gần 35.000 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn khiến nhiều nơi bị cô lập, giao thông tê liệt. Toàn tỉnh có gần 35.000 học sinh phải nghỉ học. Riêng huyện Hương Sơn, trong sáng 29/9 phải cho 13.503 học sinh tại 34 trường Mầm non đến THCS tạm thời không đến trường.

Ông Phan Văn Thanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho hay: “Do mưa lớn khiến một số xã bị ngập, để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh, các trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Việc dạy học trở lại sẽ căn cứ vào tình hình mưa lũ tại địa phương”.

Huyện Hương Sơn cũng là địa bàn có nhiều nơi bị ngập, chia cắt cục bộ. Tuyến quốc lộ 8A lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) sạt lở nghiêm trọng, ngành chức năng phải cấm phương tiện giao thông lưu thông trên khu vực này.

Ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ 2.3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có 4 vị trí sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông. Trong đó điểm sạt lở tại Km 82+300 lớn nhất với khoảng 1.000 m3 đất đá. Tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính tại 4 vị trí là gần 3.000m3.