Nghệ An có tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

TPO - Ông Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Thái Hòa (Nghệ An) được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An từ ngày 10/4/2024.

Ngày 10/4, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các Sở, ban, ngành, Văn phòng Tỉnh Ủy và tập thể lãnh đạo, cán bộ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Thái Hòa (Nghệ An) giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/4/2024.

Ông Phạm Tuấn Vinh (quê quán tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Năm 2004 - 2006, ông Phạm Tuấn Vinh làm Chuyên viên phòng xây dựng, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực - Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; năm 2006 - 2009 công tác tại Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Thủy điện 2 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Từ tháng 5/2009 - 11/2009 làm Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch - Ban quản lý Dự án thủy điện 2; Tháng 11/2009 - 12/2012 làm Chuyên viên Phòng đầu tư - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 12/2012 - 10/2014 ông Phạm Tuấn Vinh được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An; Tháng 10/2014 - 10/2016 làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An; Từ tháng 10/2016 - 5/2019 làm Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn. Tháng 6/2019, ông Phạm Tuấn Vinh được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Thị ủy thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ ông Phạm Tuấn Vinh tiếp tục học tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tích cực nghiên cứu, tích luỹ kinh nghiệm công tác, mở rộng kiến thức toàn diện hơn, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo khả năng lãnh đạo của Đảng bộ một cách hiệu quả nhất đối với các ban, sở, ngành, các đơn vị cấp tỉnh. Bên cạnh đó cần phải tiếp tục có những cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới để đáp ứng sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như cơ quan Đảng bộ Khối.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao nhiệm vụ mới. Nhưng đây cũng là trọng trách để tiếp tục cố gắng. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới, ông Phạm Tuấn Vinh khẳng định lĩnh hội đầy đủ các ý kiến giao nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời hứa sẽ tiếp tục học hỏi, cố gắng, phấn đấu rèn luyện, phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phó, phân công.

Tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An Phạm Tuấn Vinh cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Thái Hòa đã luôn quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc trong thời gian công tác tại địa phương vừa qua.