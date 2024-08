Nghệ An chi hơn 1,2 tỷ đồng khen thưởng học sinh đạt điểm cao thi tốt nghiệp THPT

TPO - Chiều 21/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc, đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 66 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tổng số tiền khen thưởng dịp này là hơn 1,2 tỉ đồng. Như vậy, số tiền khen thưởng cho mỗi học sinh là 18.720.000 đồng.

Trong danh sách được khen thưởng có 26 học sinh có điểm thi tốt nghiệp tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên với mức điểm từ 53,5 điểm trở lên.

Thí sinh có điểm cao nhất là em Nguyễn Duy Khôi Nguyên - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - với 56,95 điểm. Đây cũng là thí sinh có điểm bài thi tốt nghiệp tổ hợp khoa học tự nhiên cao nhất cả nước.

Tỉnh Nghệ An cũng khen thưởng 26 học sinh có điểm bài thi tốt nghiệp tổ hợp khoa học xã hội cao nhất cho những em có điểm thi từ 55,8 điểm trở lên.

Thí sinh có điểm bài thi tổ hợp khoa học xã hội cao nhất tỉnh là em Nguyễn Thị Hoài Linh - Trường THPT Đô Lương 3. Đây cũng là thí sinh có điểm thi cao nhất của tỉnh Nghệ An tại kỳ thi năm nay.

Ngoài ra, có 14 học sinh là người dân tộc thiểu số có điểm cao kế cận ở tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cũng nhận mức thưởng tương tự.

Trong danh sách những thí sinh đạt điểm cao năm nay, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là trường có số lượng thí sinh được khen thưởng nhiều nhất với 19 em.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm trung bình của học sinh Nghệ An là 6,959 điểm, xếp thứ 12 trên cả nước. Với kết quả này, thứ tự xếp hạng của tỉnh Nghệ An đã tăng 10 bậc so với năm 2023, nằm trong nhóm những tỉnh có thành tích tốt nhất cả nước.

Năm 2024 là năm thứ 15 UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đây là hoạt động nhằm mục đích tôn vinh, lan tỏa các tấm gương học sinh Nghệ An học giỏi, vượt khó và nhân rộng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua dạy tốt trong toàn tỉnh.