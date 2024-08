Nữ sinh người Thái duy nhất ở Nghệ An đỗ Học viện Khoa học Quân sự

TPO - Vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nữ sinh người Thái Lô Huyền Trang (trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã trở thành tân học viên Trường Học Viện Khoa học Quân sự và cũng là học sinh duy nhất ở Nghệ An đỗ vào ngôi trường này.

Vượt hoạn nạn

Lô Huyền Trang là chị cả trong gia đình có 2 chị em ở bản nghèo Hòa Sơn (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Từ khi còn nhỏ, Trang đã có ước mơ trở thành một chiến sĩ quân đội nên bản thân em luôn cố gắng chăm chỉ học hành. Nhiều năm học liền, Trang đều có kết quả tốt, là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Học hết cấp 2, Trang thi đỗ vào trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nữ sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, khi vừa mới bước vào ngôi trường mới, gia đình của Trang liên tục gặp biến cố khiến tâm lý của cô nữ sinh nhỏ suy sụp, sa sút học hành.

Chị Lim Thị Bình (mẹ của Trang) vẫn còn nhớ như in vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào năm 2022 khiến toàn bộ tài sản của gia đình chị bỗng chốc tan theo mây khói. “Hôm ấy do dịch COVID-19 nên Trang học online và cách ly tại nhà. Một mình tôi ở dưới ki-ốt tạp hóa. Khi ngọn lửa bùng lên, không ai kịp làm gì. May cháu Trang và mọi người kịp chạy thoát ra khỏi nhà. Chỉ trong phút chốc, cả căn nhà sàn và toàn bộ tài sản bị thiêu cháy hết”, chị Bình vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại.

Sau trận hỏa hoạn ấy, bố mẹ Trang đành phải nhờ hàng xóm lấy những tấm tôn cũ và các cây cột, xà gồ còn sót lại dựng chòi ở tạm. Chưa kịp định thần sau cơn hoạn nạn thì mấy tháng sau, ông bà nội của Trang cũng lần lượt qua đời. Nỗi đau mất người thân, mất của khiến nữ sinh người Thái suy sụp, kiệt quệ. Nhiều lần Trang muốn bỏ học về nhà giúp gia đình. Nhưng rồi nhờ sự động viên của bố mẹ, của bạn bè và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm, Trang dần lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục học để theo đuổi giấc mơ của mình.

“Biến cố ập đến liên tục khiến em suy sụp. Tưởng chừng như mình không thể vượt qua thì nhờ bố mẹ, cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn trong lớp luôn quan tâm, động viên đã tạo thêm động lực cho em vượt qua tất cả và có được như ngày hôm nay”, Huyền Trang chia sẻ.

Nữ “thủ lĩnh” đa tài

Trong 3 năm học cấp 3 ở ngôi trường nội trú tỉnh, Huyền Trang được cô giáo và các bạn tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Gánh trên vai trách nhiệm lớn này, nữ sinh người Thái tự nhủ bản thân phải cố gắng học hành để không phụ lòng tin tưởng của thầy cô và các bạn.

Trang chia sẻ, môn học yêu thích nhất của em là tiếng Anh và Ngữ văn. Tuy nhiên, với Trang, môn Tiếng Anh của em có nhiều thiệt thòi hơn với những người bạn khác khi từ nhỏ không có điều kiện học.

Nhưng với quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ vào trường quân đội, Trang đã tự mày mò học và nhờ thế, môn tiếng Anh của Trang dần dần tốt lên. “Ngoài giờ học lên lớp, em lên mạng để học thêm. Em phải tập phát âm, học lại các cấu trúc câu, từ mới. Cứ dần dần như thế, em tự tin và học tốt hơn”, Trang nói và cho hay, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua em đã đạt 9,2 điểm môn tiếng Anh. Đây cũng là số điểm cao nhất trong tất cả các môn thi của Trang.

Ngoài là cán bộ lớp gương mẫu học giỏi, Huyền Trang còn là một “cây văn nghệ”, MC có tiếng của trường. Theo đó, từ những ngày đầu vào trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An, nữ sinh người Thái đã hăng hái tham gia Câu lạc bộ Nghệ thuật Dân tộc do Đoàn trường sáng lập. Trong các hoạt động, phong trào của trường, Trang đều nhiệt tình tham gia, cống hiến.

Với sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện, hăng hái trong các hoạt động phong trào của trường, ngày 5/7 vừa qua, Trang vinh dự được nhà trường tổ chức lễ Kết nạp Đảng.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh, giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của Huyền Trang cho biết: Trang là một học sinh rất bản lĩnh, có sự nỗ lực, phấn đấu rất cao. Trong suốt 3 năm học, Huyền Trang là lớp trưởng gương mẫu, đưa lớp 3 năm liền là lớp tiên tiến xuất sắc. Năm học 2022-2023, lớp của Trang được Thành đoàn thành phố Vinh tặng giấy khen Chi đoàn xuất sắc.

Ngày biết tin mình là nữ sinh người Thái duy nhất của tỉnh Nghệ An trúng tuyển chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Trường Học viện Khoa học Quân sự với điểm thi khối D01 (27,72 điểm), Huyền Trang không giấu được xúc động và ôm bố mẹ khóc. “Ông nội em là bộ đội nghỉ hưu đã truyền cảm hứng cho em. Nên từ nhỏ em đã ước mở trở thành nữ sĩ quan quân đội. Giờ em đã thực hiện được ước mơ ấy, chỉ tiếc là ông nội không còn để chia vui với em”, Huyền Trang nói và cho hay, thời gian tới, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập để sớm trở thành một sĩ quan quân đội và có thể làm được nhiều việc có ích cho đất nước.